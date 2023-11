Alfa Romeo, primo sguardo al nuovo SUV? Spunta anche il particolare nome

L’Alfa Romeo si prepara a togliere i veli ad un nuovo modello, ed ora spuntano anche immagini inedite. Ecco le ultime notizie.

Se il mercato dell’auto non vive di certo un momento esaltante, lo stesso non si può dire del marchio Alfa Romeo. A conferma di ciò ci sono i numeri, che ci parlano di una pesante crescita da parte del brand premium del gruppo Stellantis, che pare sempre più in forma nei vari paesi europei, soprattutto in Germania, dove il SUV Tonale sta letteralmente andando a ruba in questi ultimi mesi. L’obiettivo è quello di battere il record di vendite del 1990 entro il 2025, e per farlo serve immatricolare oltre 220.000 auto in un solo anno.

Di certo, non si tratta di un’impresa facile, ma l’Alfa Romeo che ha seguito la cura Stellantis può farcela. Il futuro prevede la conversione all’elettrico della gamma, con la prima auto ad emissioni zero che è attesa per il 2024. Si tratterà di un SUV di Segmento B, che metterà a disposizione anche la versione con motore termico, ma per ora ne sappiamo poco di più. Solo in queste ore è venuta fuori un’idea sul possibile nome che andrà ad adottare.

Alfa Romeo, Junior potrebbe essere il nuovo B-SUV

Secondo quanto emerso nelle ultime ore, il B-SUV di casa Alfa Romeo che arriverà nel 2024 si chiamerà Junior, e ci stiamo riferendo al modello che porterà il marchio del Biscione nel mondo dell’elettrico. Da quanto si è appreso, il powertrain della versione ad emissioni zero sarà il medesimo della Fiat 600e e della Jeep Avenger, con 156 cavalli di potenza massima, e verrà prodotta nello stabilimento di Tychy in Polonia.

Nel video qui postato, caricato sul canale YouTube “Manhoub 1“, viene mostrato un render che ne immagina le forme del futuro, anche se non c’è nulla di ufficiale, visto che il tutto è frutto della fantasia dell’autore. L’auto sarà lunga 4,2 metri e sarà un SUV compatto, con un prezzo che non dovrebbe essere troppo elevato neanche per la versione elettrica, in modo da rendere questa tecnologia fruibile per tutti.

Come detto, l’Alfa Romeo preserverà comunque il motore a benzina, con la versione termica che dovrebbe avere un’unità ibrida leggera da 1,2 litri, ed anche in questo caso, potrebbe trattarsi della stessa soluzione tecnica adottata sulla Fiat 600 Hybrid. A questo punto, non ci resta altro da fare se non attendere ulteriori indiscrezioni, con la presentazione che è prevista per la prima metà del prossimo anno. L’attesa è alle stelle.