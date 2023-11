Dramma nel mondo dello sport: scompare una vera e propria leggenda

Per il mondo delle moto e dello sport del nostro paese è arrivata una notizia terribile, un lutto che nessuno avrebbe voluto affrontare.

Siamo arrivati al termine della stagione motoristica targata 2023, con la MotoGP che vedrà giocarsi il titolo tra Pecco Bagnaia ed Jorge Martin proprio in questo fine settimana. Proprio alla vigilia della gara di Valencia, che assegnerà il mondiale, il mondo delle moto ha accolto una notizia davvero molto triste, dal momento che si è spenta una vera e propria leggenda del mondo delle due ruote, che con la sua carriera ha lanciato un messaggio di grande speranza.

Infatti, parliamo della prima donna che abbia potuto gareggiare nel mondo delle moto, e non lo ha fatto tanto per partecipare, dal momento che in pista si è fatta valere conquistando dei risultati di altissimo livello. La sua scomparsa è arrivata dopo una lunga battaglia contro una terribile malattia, che alla fine ha avuto la meglio su di lei. Ecco di chi si tratta.

Moto, vero e proprio dramma per il motorsport

Il mondo delle corse, dunque, ci mette spesso di fronte a delle vere e proprie sfide dal punto di vista umano, soprattutto quando si parla di moto. Tuttavia, oggi vi parleremo della scomparsa di Paola Dolci, ovvero la prima donna a correre nel motocross, che non è di certo scomparsa durante una competizione. Si trattò di una delle prime rappresentanti del genere femminile a dare spettacolo sui campi di gara, dimostrando quanto anche le donne potessero dire la loro in tal senso.

Il suo debutto assoluto nel campionato di motocross avvenne nel 1955, quando prese parte ad una gara della Classe 50 in quel di Monterotondo, nei pressi di Roma. In seguito, corse nel 1957 in sella ad una MV 125, mentre nel 1959 passò alla Laverda, il marchio con il quale si tolse più soddisfazioni, oltre a correrci per la gran parte del tempo, dimostrando, una volta in più, di avere davvero la stoffa dei migliori.

Infatti, conquistò uno splendido secondo posto alla Coppa Carnevale di Frascati, altro paesino situato nel Lazio, regione che all’epoca ospitava un gran numero di gare per ciò che riguarda le moto. Nel 1964 tornò su una MV 125 ed ottenne un fantastico secondo posto alle spalle di Mario Papi alla Torraccia, un altro grande risultato in una delle gare più famose del tempo.

Pensate che la sua carriera fu anche una delle più longeve di chi correva all’epoca, dal momento che rimase in pista per circa un ventennio, prendendo parte soprattutto a delle gare regionali, ma a volte anche a quelle nazionali, senza mai sfigurare e risultando molto competitiva ed agguerrita nel suo modo di guidare.

La vita di Paola Dolci è stata tutta dedicata a queste corse, ed ha poi continuato a seguire il mondo delle due ruote anche dopo il ritiro. Purtroppo, lo scorso anno le è stato diagnosticato un tumore che se l’è portata via, ma quanto ha fatto in carriera deve essere un monito ed un insegnamento per tutte le ragazze che vogliono affacciarsi al mondo delle corse.