Marquez giù la maschera: fan di Valentino Rossi infuriati, l’ha ammesso

Marc Marquez ha vissuto un fine settimana difficile in Qatar, e dopo la gara ha parlato di quanto accaduto. Ecco le sue parole.

L’avventura di Marc Marquez in Honda è ormai giunta al termine, con il Gran Premio del Qatar che è andato in archivio, ed ora resta solo quello di Valencia. Il nativo di Cervera ha chiuso in 11esima posizione, non riuscendo ad entrare in top ten davvero per pochissimo. Sia al sabato che alla domenica, il rider iberico è stato molto competitivo nelle prime fasi di gara, per poi crollare attorno alla metà della gara. Come ben sappiamo, la RC213V non ha una buona gestione della gomma, e se un pilota attacca all’inizio, c’è poi un drop notevole che non dà scampo in chiave proseguimento della corsa, uno dei grandi limiti di questa moto.

Marquez ha comunque fatto la solita differenza rispetto ai compagni di squadra, e per alcune fasi se l’è anche giocata con i primi della classe. Sul traguardo, è arrivato subito dietro ad Jorge Martin, e per sua stessa ammissione ha fatto sapere di non averlo voluto attaccare. Secondo l’opinione del #93, quei punti possono essere molto utili al connazionale in chiave iridata, e c’è da dire che le sue parole non sono state per nulla ben viste dai tifosi di Pecco Bagnaia.

Marquez, le sue parole fanno davvero discutere

Manca ormai una sola gara alla fine del rapporto tra Marc Marquez e la Honda, con lo spagnolo che tra meno di una settimana salirà per la prima volta sulla Ducati del Gresini Racing. Nel corso di un’intervista rilasciata a “Marca“, l’otto volte campione del mondo ha affrontato la tematica legata al calo della gomma dopo pochi giri, ma anche a ciò che è successo dopo.

Ecco le sue parole: “Ho fatto praticamente tutta la gara dietro a Martin, all’inizio stavo spingendo forte e sembrava che potessimo recuperare sul gruppo di testa, ma poi ho iniziato a perdere tanto sugli altri piloti della Ducati. In uscita di curva facevo davvero una grande fatica, non sono cosa possa essere successo, ma non avevo assolutamente ritmo per stare con loro“.

Marquez ha poi fatto riferimento al mancato attacco ad un Jorge Martin in enorme crisi con la gomma posteriore, evidentemente non performante: “Non ho voluto lottare con lui, alla fine a me una posizione in più non cambiava la vita, a lui quei punti possono servire“. In sostanza, il nativo di Cervera non ha voluto portare un attacco al connazionale, che è ancora in lotta per il titolo mondiale.

Di certo, queste parole non sono state ben viste dai tifosi di Pecco Bagnaia, ma anche da quelli di Valentino Rossi, visto che ha ricordato quanto accaduto nel 2015 con Jorge Lorenzo. Di certo, l’episodio più grave del Qatar è proprio quello che ha colpito Martin, che non ha avuto la possibilità di giocarsela a causa dello scandaloso prodotto che gli è stato servito dalla Michelin. Il -21 nel mondiale ore pesa come un macigno.