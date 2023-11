MotoGP GP Qatar, Gara: Di Giannantonio batte Bagnaia che ipoteca il mondiale

Il Gran Premio del Qatar della MotoGP vede imporsi Fabio Di Giannantonio, che batte Pecco Bagnaia. Incubo per Martin che saluta il mondiale.

La MotoGP ha un nuovo vincitore, che corrisponde al nome di Fabio Di Giannantonio. Il Gresini Racing si è confermato padrone assoluto del Gran Premio del Qatar, dove lo scorso anno aveva vinto Enea Bastianini, ed ora la grande gioia se l’è portata a casa il rider capitolino, che ha guidato una tripletta italiana. Pecco Bagnaia ha chiuso al secondo posto, allungando a ben 21 punti il suo vantaggio su Jorge Martin.

Quella del Qatar è stata una notte da incubo per Martin, che dopo aver vinto la Sprint Race si è complicato la vita con una partenza terribile, che gli ha fatto perdere diverse posizioni. Tuttavia, Jorge non ha poi avuto mai il passo per competere con i migliori, iniziando a finire indietro, cosa che lo ha portato a non andare oltre il decimo posto. Ciò significa che per diventare campione del mondo della MotoGP gli servirà una vera e propria impresa in quel di Valencia, dove comunque avremo una sfida molto intensa sin dalle prime prove.

Tornando all’ordine di arrivo, la tripletta italiana l’ha completata Luca Marini, terzo davanti all’Aprilia di Maverick Vinales, che nulla ha potuto per sfidare sino in fondo le Ducati. Quinta la KTM di Brad Binder davanti ad Alex Marquez ed alla Yamaha di Fabio Quartararo, mentre Bastianini ha chiuso ottavo in rimonta, con un finale di gara fatto da tanti giri veloci. Jack Miller ha tagliato il traguardo in nona posizione, con Martin che ha completato la top ten.

MotoGP, il crollo di Martin indirizza il mondiale

La pole position per il GP del Qatar della MotoGP è di Luca Marini, che vuole cercare di sfruttarla dopo le difficoltà del sabato. Tuttavia, la partenza di Pecco Bagnaia dal quarto posto è spettacolare e lo vede andare al comando, mentre è da incubo lo scatto di Jorge Martin che finisce dalla quinta all’ottava piazza, mettendosi in una condizione molto difficile, vista anche la situazione del suo rivale.

Il passo di Pecco, a differenza di ieri, si dimostra subito notevole, mentre Martin fa una grande fatica a trovare ritmo, ed una prima posizione la recupera solo grazie all’errore di Johann Zarco, salendo settimo. Martin si libera poi di un Marc Marquez che inizia a calare sul passo, con il rider di casa Ducati Pramac che sale sesto. Gran battaglia nel plotone formato dalle moto della casa di Borgo Panigale, con Fabio Di Giannantonio che riesce a liberarsi di Marini, poi sverniciato anche da Alex Marquez e Brad Binder.

Così come al sabato, Marini crolla dopo pochi giri, mentre Martin prova a trovare più ritmo. Tuttavia, inspiegabilmente il dominatore del sabato non trova lo stesso spunto, iniziando a soffrire anche la pressione di Maverick Vinales e di un Marquez redivivo, con il sogno mondiale del rider iberico che inizia a veder sfumare il sogno del mondiale.

Martin crolla in modo definitivo, venendo superato sia da Vinales che da Marquez, iniziando ad essere pressato anche da Zarco ed anche da un redivivo Fabio Quartararo, che è uno dei piloti più veloci in pista. Lo spagnolo viene sverniciato anche dall’ex campione della MotoGP e da Jack Miller, calando al nono posto e venendo messo nel mirino anche da Enea Bastianini.

Davanti a tutti, l’unico rivale di Bagnaia si chiama Fabio Di Giannantonio, che si conferma in enorme forma su questa pista. A 5 giri dalla fine c’è il sorpasso di Bastianini su Martin, con il box Pramac che non la prende di certo bene. A 4 giri dalla fine c’è il sorpasso del rider capitolino, che tiene minimamente in vita i sogni di Martin, anche se il gap in classifica mondiale si fa comunque importante.

Rischio clamoroso a pochi giri dalla fine, con Bagnaia che quasi tampona Di Giannantonio alla prima curva. In seguito, il campione del mondo si mette in gestione della seconda posizione, mentre Fabio vince la sua prima gara in top class, proprio quando vede molto vicino il suo addio alla top class, con Marini che completa il podio. Prossimo appuntamento a Valencia domenica prossima.