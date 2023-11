Auto, volete conoscere quelle che si svalutano di meno? Ecco quali acquistare

Le auto hanno un valore che può durare più o meno nel corso del tempo, ed oggi vi parleremo di quelle che durano parecchio.

Il mondo delle auto non vive un periodo felice, a causa di una serie di motivi che hanno portato il loro prezzo ad aumentare di gran lunga. Per questo, in molti hanno deciso di puntare sul mercato dell’usato, che a propria volta ha conosciuto diversi rincari. Tuttavia, è sempre più conveniente puntare su un prodotto di seconda mano che dia buoni risultati, piuttosto che spendere delle cifre folli per il nuovo.

Per chi acquista un’auto nuova di zecca, è importante sapere alcuni dettagli, come quelli relativi al suo valore futuro, ovvero a quanto si andrà a svalutare. Le vetture che perdono la maggior parte del valore, almeno per ora, sono quelle ad emissioni zero, ovvero le full electric, per l’ovvio motivo che è legato all’usura delle batterie, le quali dopo pochi anni perdono capacità e la loro sostituzione costa parecchi soldi.

Detto questo, nelle prossime righe andremo a dare un’occhiata a quelle che sono le vetture che perdono meno valore in assoluto, e che sono molto gettonate dalla clientela proprio per questo motivo. Se state pensando di fare un acquisto in chiave futura, questo è sicuramente un buon motivo per mettere le mani sulle vetture che vi stiamo per elencare. La classifica è davvero sorprendente.

Auto, ecco quelle che non perdono mai valore

Sul sito web “AutoScout24.it“, è stata riportata una classifica nel quale vengono mostrate le auto che perdono meno valore in assoluto al giorno d’oggi, un vantaggio da non sottovalutare per chi sta acquistando una vettura. Nella classifica che vi stiamo per riportare c’è un gruppo nutrito di auto italiane e di proprietà del gruppo Stellantis, che in quanto a longevità ha fatto un ottimo lavoro.