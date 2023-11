SUV, il modello è da sogno: c’è già la fila per questa nuova DR

Il mondo dei SUV accoglie una novità clamorosa, che ha già fatto girare la testa a tutti. Andiamo a scoprire questa vettura.

L’automotive vive una fase di grave crisi, ma i SUV fanno parte di una ristretta cerchia che ancora si salva. Infatti, questa tipologia di vetture, per il proprio spirito muscoloso ed i grandi comfort che mette a disposizione a bordo, è la preferita in assoluto, dagli italiani e non solo. Uno dei principali motivi per i quali vengono acquistati è il fattore sicurezza, dal momento che, in caso di incidente, sono quelli che garantiscono la migliore resistenza agli impatti.

Tuttavia, uno degli altri principali motivi sono i grandi spazi interni, che nei SUV si trovano molto spesso. Questa tipologia di vetture domina la scena e sta mandano in pensione le Station Wagon, e nelle prossime righe vi parleremo di un modello italiano che manda in visibilio gli appassionati. Le sue forme ed il suo buon prezzo sono il punto di forza del crossover molisano.

SUV, scopriamo la nuovissima DR 7.0 che fa paura

Uno dei marchi più noti al giorno d’oggi in Italia per la realizzazione di SUV è la DR, casa che fu fondata nel 2006 in Molise dall’imprenditore Massimo Di Risio. Per chi non lo sapesse, si tratta di un marchio che importa SUV cinesi e li ribrandizza, dopo averne effettuato una nuova omologazione e cambiato qualche componente. La strategia è vincente, e nel 2020 è stata presa un’altra decisione molto interessante.

Infatti, la DR ha deciso di creare il brand Evo che mette a disposizione auto ancor più economiche, e che ha appena svelato la Evo 4 che fa davvero impazzire gli amanti di queste auto, soprattutto chi non vuole spendere troppo. Nel video postato in alto, caricato sul canale YouTube Passione Auto, vengono mostrate le forme della DR 7.0, uno degli ultimi SUV della casa italiana.

Per quello che riguarda le misure, è in crescita di circa 20 centimetri rispetto alla 6.0, e rappresenta il top di gamma per questo marchio. Aumentano così le dimensioni del bagaglio, ma anche negli spazi interni, soprattutto sui sedili posteriori, andando alla ricerca di quel comfort che, come detto poco fa, è uno dei principali vantaggi che i crossover mettono a disposizione.

Le forme sono molto moderne ed appaiono anche piuttosto eleganti, garantendo un’ottima esperienza di guida. Chi ha avuto modo di provarla ha dato giudizi molto positivi, anche per le ottime visuali che regala. Al centro della plancia c’è un grande schermo da 12,5”, dove si trova il sistema multimediale, compatibile sia con Apple CarPlay che con Android Auto. Il tetto è apribile ed è in vetro, a riprova della grande attenzione verso i panorami e le visuali.

La trazione è anteriore, ed a spingere la DR 7.0 troviamo un motore 1.5 turbo da 160 cavalli, con cambio robotizzato a doppia frizione, mentre il prezzo parte da 32.500 euro. Considerando quelli che sono i costi d’acquisto di oggi, si tratta davvero di un ottimo compromesso, ed in molti hanno deciso di sposarne la causa. Il prossimo potresti essere proprio tu.