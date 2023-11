Con 16mila euro ti porti a casa una delle migliori citycar: ha già conquistato tutti

Nella crisi e negli aumenti del mercato dell’auto c’è chi resta fedele alla tradizione. Ecco la vettura che fa sognare la clientela.

Siamo in una fase a dir poco complessa per il mercato dell’auto, che sta puntando sempre di più su prezzi elevati, a causa della crisi che si sta sviluppando ed all’aumento dei costi di produzione. Questo sta allontanando ovviamente la clientela, che non ha più grandi quantità di denaro da buttare al vento. A tal proposito, c’è chi prova sempre più spesso la formula del leasing o del noleggio a lungo termine, in modo da non doversi accollare cifre troppo elevate, o che punta sull’usato.

Una categoria di auto che sta venendo è quella delle utilitarie, vetture che puntano su piccole dimensioni, le quali stanno venendo rimpiazzate sempre più spesso da SUV compatti. Un esempio importante in tal senso ce lo fornisce la Fiat, che per la Panda del futuro punta su un SUV di Segmento B, con la versione attuale che dal 2026 potrebbe essere mandata in pensione, una vera e propria rivoluzione.

Tuttavia, c’è anche chi non vuole mollare affatto il colpo sulle citycar, dal momento che si tratta di veicoli che ancora vendono bene e che costano poco, andando ad attrarre soprattutto chi ha bisogno di modelli che se la possano cavare in mezzo al traffico. A questo punto, andiamo a dare un’occhiata a quella che è la grande novità di queste ultime settimane. Il modello è una seria evoluzione di quello precedentemente disponibile, con la Hyundai che ha fatto alcuni accorgimenti che ne hanno aumentato la tecnologia ed i comfort. Andiamo a scoprire tutti i dettagli sulla nuova i10.

Auto, la novità di casa Hyundai è strabiliante

La Hyundai non ha intenzione di mettere da parte le auto di piccole dimensioni, e la conferma ci arriva con l’unveiling ufficiale della nuova i10. Il design e gli allestimenti sono stati rivisti, mentre c’è anche una buona notizia per quelli che sono i puristi delle quattro ruote. Infatti, si è puntato tutto su versioni a GPL e benzina, mentre sono molto interessanti anche gli allestimenti, che si differenziano in tre tipologie tra di loro.

La Connectline è quello di base, che comprende una serie di funzioni come il display touch da 8”, con la possibilità di collegarlo sia ad Android Auto che ad Apple CarPlay. La strumentazione digitale è da 4,2”. Questo modello è il più conveniente e viene a costare solo 16.950 euro, mentre si sale a quota 19.050 sia per la Prime che per la N Line, che restano comunque piuttosto economiche, anche se rispetto alle auto del passato c’è stato senza dubbio un aumento.

Per ciò che riguarda le prestazioni, la N Line è senza dubbio la più potente e raggiunge i 185 kmh di velocità massima, con un motore 1.0 T-GDI da 100 cavalli di potenza massima a spingerla. Dunque, avete una vasta scelta per la citycar dei vostri sogni, che anche a livello di prestazioni non vi deluderà per niente. Siamo sicuri che ne resterete molto soddisfatti.