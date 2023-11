Agnelli, sapete chi ha più potere? Adesso non ci sono più dubbi

La famiglia Agnelli è una delle più potenti in assoluto in Italia e nel mondo, ed oggi vedremo chi è che comanda nella casata.

Quando parliamo del mondo dell’imprenditoria, la famiglia Agnelli è senza dubbio il punto di riferimento per ciò che riguarda il nostro paese. Questa casata, che pone le origini del proprio dominio in questo settore nel 1700, ha le mani in pasta praticamente ovunque, come nel calcio, nei motori, nell’editoria ed in tanti altri tipi di mondi, sino ad avere un patrimonio che è attorno ai 150 miliardi di euro.

Parliamo di una potenza che è conosciuta in tutto il mondo, di una famiglia che ha avuto un successo incredibile e che con la Fiat ha fatto definitivamente il salto di qualità all’inizio dello scorso secolo. Nelle prossime righe, andremo a vedere chi è che comanda all’interno di questa casata, e siamo certi che resterete sorpresi nello scoprire che l’uomo più potente ha un cognome differente da quello della famiglia.

Agnelli, John Elkann è l’uomo più potente

Determinare chi è l’uomo più potente di casa Agnelli non è così complicato, visto che stiamo parlando di John Elkann, il nipote dell’Avvocato. Lo stesso Gianni lo elesse come suo erede, ed oggi, a livello di società che vengono gestite, il presidente della Ferrari non ha eguali. Il suo patrimonio netto è stimato in circa 2 miliardi di euro, una cifra assolutamente pazzesca, senza contare tutto il denaro investito in società e possedimenti.

Nato a New York il 1 aprile del 1976, figlio di Alain Elkann e Margherita Agnelli, ed ha un fratello, ovvero Lapo, ed una sorella, che si chiama Ginevra. Tutti conosciamo la difficile storia di suo fratello, che ha avuto non pochi problemi legati alle dipendenze di droga, un personaggio conosciuto per la sua grande passione per la Juventus e per la Ferrari, ma che non ha avuto un’esistenza così facile come si potrebbe pensare. Il cugino di John è Andrea Agnelli, sino a poco più di un anno fa presidente della Vecchia Signora, poi dimessosi a seguito dello scandalo plusvalenze, ma che non ha un potere paragonabile a quello di John.

Infatti, John Elkann è presidente di Stellantis, presidente della Ferrari, presidente di GEDI Gruppo Editoriale, ma è anche amministratore delegato di Exor, ovvero la controllata olandese che, praticamente, gestisce tutti i grandi gruppi di cui vi abbiamo appena parlato. Come detto prima, ha un patrimonio miliardario, ma va sottolineato come questo personaggio non sia affatto ben visto dai tifosi della Ferrari, per ovvi motivi legati al motorsport.

Vero è che nel giugno scorso il Cavallino è tornato a vincere la 24 ore di Le Mans dopo un’assenza eterna, ma c’è da dire che in F1 non si vince nulla da 15 anni, e da quando Elkann è presidente, ovvero dal 2018, sono arrivate brutte figure in continuazione. La speranza è che si torni ad investire in maniera più importante nel motorsport e che si possa finalmente gioire per un titolo mondiale.