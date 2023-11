Quanto tempo si possono tenere le gomme? Ecco il dato da seguire

Le gomme sono un elemento fondamentale per la nostra auto, ed oggi vedremo per quanto tempo si usano senza essere cambiate.

Quello che stiamo attraversando ora è un periodo molto importante per chi possiede un’auto, dal momento che è quello in cui si cambiano le gomme. Ricordiamo, infatti, che gli pneumatici invernali sono obbligatori sulle strade che le richiedono dal 15 di novembre al 15 di aprile, per ben cinque mesi dunque. Sono tantissimi i km di strada in Italia che le richiedono, ed è bene procedere subito con la sostituzione.

Infatti, se non si cambiano le gomme passando a quelle invernali si rischiano grandi multe, a meno che non si abbiano le catene a bordo, da mostrare agli agenti in caso di necessità. Inoltre, c’è ovviamente un discorso legato alla sicurezza, dal momento che con il ghiaccio o, peggio ancora, con la neve, gli pneumatici estivi non possono affatto essere considerati sicuri, e c’è il serio rischio di andare a causare qualche brutto incidente.

Nelle prossime righe, andremo a fare un importante discorso, che è quello che riguarda la durata degli pneumatici. Infatti, come saprete, ogni tot vanno cambiati in favore di un treno più fresco e che possa garantire maggiori livelli di tenuta di strada, ed è per questo importante farsi dare dei buoni consigli dai vostri gommisti, che di sicuro capiranno quando c’è da intervenire per montare un set più fresco.

Gomme, ecco quanto possono durare

Prima di tutto, è bene rispondere ad una domanda che in molti si fanno, ovvero ciò che riguarda la presenza di eventuali leggi che regolano la durata della vita degli pneumatici. Non c’è alcuna legge che stabilisca la durata delle gomme, per cui, siete liberi di lasciare lo stesso treno sulla vostra auto anche per vent’anni e per decine di migliaia di km, a vostro rischio e pericolo.

Tuttavia, in generale la durata massima delle gomme è di circa 50.000 km, ma per cercare di ottimizzare al massimo il loro funzionamento e diminuire l’usura, ci sono alcuni consigli da seguire. Prima di tutto, ricordatevi sempre di cambiarli nei mesi di aprile e novembre, ovvero quando termina o inizia l’obbligo di montare quelli termici per l’inverno.

Infatti, guidare con gli pneumatici invernali d’estate porta ad una distruzione del battistrada, dal momento che sono molto più morbidi per poter avere un buon funzionamento con il freddo. Lo stesso discorso è valido al contrario, visto che gli pneumatici estivi sono un grosso limite a livello di sicurezza nei mesi di gelo, cosa che li va anche a danneggiare e che non li renderà poi così funzionali nemmeno nel periodo estivo.

Anche una guida regolare può ovviamente preservare problemi anticipati con le mescole, così come un costante controllo della pressione. In generale, quando il gommista vi avverte di dover cambiare la gomma fatelo subito, dal momento che ciò eviterà problemi a livello di sicurezza e vi garantirà viaggi più sicuri. La durata, comunque, può variare anche in base al marchio ed altri fattori.