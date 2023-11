Una Jeep in miniatura e costa pochissimo: c’è già la fila per averla

Il marchio Jeep ha prodotto dei veri e propri gioielli, ed ora c’è un modello davvero unico in vendita. Andiamo a scoprirlo.

La Jeep è un marchio automobilistico che fa parte del gruppo Stellantis, il che significa che, molto presto, dovrà puntare tutto sulle emissioni zero. Infatti, l’obiettivo della holding multinazionale olandese è quello di vendere solo auto elettriche in Europa entro il 2030, e di operare un percorso molto simile anche negli USA. La conferma è arrivata dal debutto dell’Avenger EV di questi giorni, ed il programma è quello di convertire la produzione anche degli altri modelli.

Dunque, il futuro della Jeep sarà improntato su questa tipologia di tecnologia, ma oggi vi parleremo di un modello ben diverso, anche se le sue forme sono molto simili a quelle delle marchio americano. Il gioiellino è di dimensioni molto ridotte e viene dalla Cina, dove le vetture compatte ma che sono di stile crossover vanno a ruba. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Jeep, guardate questo piccolo modello cinese

La Cina è un paese che sta iniziando a spopolare nel mondo delle quattro ruote, ed oggi vi presentiamo un modello davvero particolare. Si tratta della Baojun Yep, una sorta di Jeep del paese del Dragone, che è ovviamente spinta ad emissioni zero. Il modello in questione è stato realizzato partendo dalla base di un piccolo SUV squadrato, cosa che le permetterà di essere ben distinguibile in mezzo al grande traffico.

Secondo quanto emerso nelle foto ufficiali, condivise dalla casa cinese, emerge come si tratti di un modello piccolo e che offre solo due porte, con un aspetto generale che comunque è molto robusto, con grandi paraurti che danno l’idea di una certa sicurezza. I passaruota sono sporgenti, con parti di colore nero sparse in ogni lato. La lunghezza è di soli 3,38 metri, larga 1,69 ed alta 1,72. Anche il passo è molto contenuto ed è nell’ordine dei 2,11 metri, con il peso che, per essere un’auto elettrica, è abbastanza ridotto, visto che parliamo di 1.006 kg.

Dal punto di vista dei dati tecnici più specifici, la piccola Jeep che proviene dalla Cina ha solo la trazione posteriore, anche se presto è attesa anche quella integrale. Il motore ha una potenza massima di soli 67 cavalli, o 50 kW, con 140 Nm di coppia massima. Si tratta di una spinta che non è così elevata, ma va ricordato che questo modello è stato pensato soprattutto per il grande traffico, nel quale serve più che altro un’ottima maneggevolezza più che una potenza eccessiva. Dunque, la casa cinese ha pensato alla comodità nelle manovre che al resto, privilegiando un peso contenuto.

Dal punto di vista dell’autonomia, si parla di 303 km di strada da poter percorrere tra una carica e l’altra, secondo il ciclo omologativo cinese CLTC. Dunque, il modello è davvero molto interessante, ma per il momento non è previsto un suo arrivo in Europa. Tuttavia, è possibile che con l’arrivo della versione a trazione integrale emergano delle novità anche sul fronte dell’importazione, che è molto attesa.