La citycar per eccellenza a soli 16mila euro: la sudcoreana che stregherà tutti

La Hyundai ha presentato un modello davvero eccezionale, che costa poco ed è funzionale a tutto. Andiamo a scoprire i suoi segreti.

Un segmento che è in crisi, ma sul quale la Hyundai vuole ancora puntare, è quello delle citycar, che con il passare degli anni stanno diventando sempre più merce rara. Secondo gli esperti, le auto di Segmento A sono destinate a sparire, ed alcuni esempi di auto da città che stanno cambiando ed evolvendo in nuovi modelli che sono ben diversi dal passato.

Un esempio è la Fiat Panda, che da citycar dura e pura diventerà un SUV di Segmento B il prossimo anno, ma non è il solo caso. Tuttavia, la Hyundai crede ancora in questo segmento ed ha da poco tolto i veli alla nuova i10, che si è rinnovata del tutto nel design, ma comunque mantiene un forte legame con l’auto originaria. Andiamo a scoprire i prezzi e gli allestimenti.

Hyundai, ecco la nuova i10 che ha stregato tutti

Da pochi mesi sono aperti gli ordini del restyling della Hyundai i10, che ha deciso di impostare le novità sul design ed anche sugli allestimenti, ma senza rimuovere la versione GPL ed alla benzina, che inizialmente erano in dubbio. Gli allestimenti previsti sono 3, a partire dalla Connectline. Essa comprende una serie di funzioni, come un display touch da 8″ all’interno con connettività wireless Apple CarPlay ed Android Auto, con anche la strumentazione digitale con quadro strumenti da 4,2″.

Essendo la entry level, è lei quella che costa meno, con un prezzo molto interessante di 16.950 euro. Il prezzo sale a quota 19.050 con l’allestimento Prime, che viene a costare 19.050 euro. Qui troviamo il sistema di navigazione, una comoda retrocamere che può dare una bella mano nelle manovre di parcheggio, il caricatore senza fili per lo smartphone, i servizi connessi Hyundai BlueLink e gli aggiornamenti dell’OTA.

Il prezzo più elevato viene eguagliato con l’allestimento N Line che viene a costare 19.050 euro, ovvero il medesimo di quella sopracitata, con alcune aggiunte che faranno al caso vostro. Il design è differente per paraurti e fari anteriori, oltre alla presenza dei cerchi in lega da 16″ che aggiungono quel tocco di sportività in più che piace agli appassionati.

La Connectline e la Prime si abbinano al motore 1.0 MPI da 67 cavalli di potenza massima, adatto anche per chi ha appena preso la patente. La i10 non si è mai distinta per delle prestazioni fuori dal comune, ed il suo grande punto di forza è la grande agilità nei centri abitati, che fa sempre molto comodo. Da pochi mesi è disponibile anche la stessa motorizzazione abbinata al sistema GPL.

Il motore più potente è quello che spinge la i10 N Line, che è equipaggiata da un 1.0 T-GDI da 100 cavalli di potenza massima, che raggiunge la top speed di 185 km/h, e che raggiunge i 100 km/h partendo da ferma in soli 10,5 secondi. Dunque, l’offerta è davvero molto interessante, e siamo sicuri che non vi lascerà indifferenti. La decisione spetta ora a voi, non fatevela sfuggire.