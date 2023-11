Quest’auto ha vendite da record, costa appena 12mila euro: file in concessionaria

Oggi vi parliamo di una delle auto più in voga in assoluto, che ha davvero stupito tutti. Ecco quali sono le sue forme e quanto costa.

Al giorno d’oggi, il mercato dell’auto affronta un periodo nero, fatto dalla crisi delle vendite e dall’elettrico che non riesce a diffondersi quanto vorrebbero i costruttori. La quasi totalità dei marchi è in perdita per via della scarsa domanda di vetture alimentate a batteria, che hanno richiesto enormi investimenti che, almeno per ora, non sono stati ripagati dalla scelta della clientela, che continua a puntare sui motori termici.

Il motivo principale risiede soprattutto negli alti costi di acquisto, che rendono quasi impossibile l’avvicinamento di clienti nuovi e, magari, non dotati di grande liquidità a questi modelli. Tuttavia, in Giappone c’è un marchio che ha puntato su un’auto elettrica molto particolare, e che si distingue per dimensioni estremamente ridotte e per un prezzo che ha dell’incredibile. Andiamo a scoprirla in ogni dettaglio.

Auto, ecco la Nissan Sakura che è incredibile

Una delle auto più incredibili che abbiamo visto nell’ultimo periodo è la Nissan Sakura, che tradotto dal giapponese significa fiori di ciliegio. La vettura è una key car, ed è stata svelata al mondo in queste settimane. Il punto di forza più incredibile è il prezzo di soli 13.000 euro, ovvero 1,78 milioni di yen giapponesi. Ovviamente, parliamo di una macchina elettrica, che è stata pensata con un costo d’acquisto così basso per aiutare la diffusione dei modelli a batteria.

La Nissan ha parlato di un design che trasuda raffinatezza e forza, con fari sottili, cerchi in alluminio ed è disponibile in 15 tipologie di colori differenti. Ce ne sono ben quattro che hanno delle livree ispirate alle stagioni dell’anno, un bel tocco di classe che sicuramente farà piacere alla clientela.

Tra i vantaggi ci sono degli interni spaziosi nonostante le dimensioni ridotte dell’auto, ed un altro punto di forza è la sua grande maneggevolezza, con un raggio di sterzata di ben 4,8 metri. Si tratta di un punto molto favorevole per affrontare il traffico delle grandi città del Giappone, nel quale si rischia di restare imbottigliati per ore, anche per cercare un parcheggio.

L’obiettivo è quello di andare ad accontentare chi si sposta tutti i giorni nelle grandi città, anche per via del sistema di assistenza alla guida ProPilot, ma anche il sistema che assiste i parcheggi, il ProPilotPark. Le modalità di guida a disposizione sono tre, ovvero Eco, Standard e Sport. C’è da dire che anche i dati tecnici sono molto interessanti, anche se non possiamo aspettarci delle potenze troppo elevate, ma che non sono necessarie viste le sue funzionalità.

La batteria è agli ioni di litio ed ha una capacità di 20 kWh, con un’autonomia di 180 km nel ciclo WLTC. La velocità massima tocca i 130 kmh, con una potenza di 47 kW, ovvero circa 63 cavalli. La ricarica completa richiede 8 ore di tempo, ma quella rapida accorcia tantissimo i tempi, scendendo a 40 minuti. L’offerta è molto interessante e vale la pena di essere valutata.