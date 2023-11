F1 GP Las Vegas, Gara: Verstappen distrugge tutti, Leclerc tradito dalla Safety Car

Il ritorno della F1 a Las Vegas ha visto trionfare Max Verstappen, autore di un altro capolavoro di Max Verstappen. Leclerc batte Perez.

Non c’è niente da fare contro il re della F1 moderna, vale a dire Max Verstappen, che non ha dato scampo a Charles Leclerc, il quale vede sfumare l’ultima occasione di vincere una gara quest’anno. Il campione del mondo è stato molto aggressivo sin dal via, portando largo il suo rivale alla prima curva, rimediando, per questo, anche 5 secondi di penalità che ha dovuto scontare al pit-stop.

Il finale è stato comunque sensazionale, con Leclerc che è stato bravissimo a beffare Sergio Perez per chiudere in seconda posizione, un vero e proprio capolavoro che gli ha consentito di evitare la doppietta del team di Milton Keynes. Per Verstappen il successo significa la 53esima affermazione in carriera in F1, cosa che gli permette di raggiungere Sebastian Vettel, un’altra pietra miliare in una stagione in cui è stato inattaccabile.

Il quarto posto è andato ad un grande Esteban Ocon su un’Alpine rivitalizzata, davanti all’Aston Martin di Lance Stroll che ha ribadito il risultato di due settimane fa. Sesto in rimonta Carlos Sainz che ha preceduto le Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell. Nona piazza per Fernando Alonso, mentre la top ten è stata completata dall’unica McLaren al traguardo, quella di Oscar Piastri.

F1, Leclerc beffato da Verstappen nel finale

La F1 torna a Las Vegas con Charles Leclerc che parte dalla pole position, che però, come già accaduto più volte in questa stagione, dura solo pochi metri. Max Verstappen scatta come una furia e lo infila alla prima curva, portando l’avversario largo in staccata. La manovra non viene giudicata regolare ed il campione del mondo si vede rifilare 5 secondi di penalità che deve scontarla al pit-stop.

Prima della sosta, tuttavia, Leclerc riesce a scavalcare in pista Verstappen, cosa che non era mai accaduta sin qui in questa stagione. Il monegasco viene però beffato dall’ingresso della Safety Car per il contatto tra Verstappen e George Russell, con un pezzo della Red Bull che resta in mezzo alla pista. Questo permette a Super Max, a Sergio Perez ed a molti altri di montare un treno fresco di gomma Dura, cosa che rende molto difficile la vita del pilota della Ferrari.

La seconda parte di gara regala molte emozioni, con una Las Vegas che ci regala comunque un buon ritorno in F1. Infatti, Perez e Verstappen assaltano Leclerc e volano davanti, con l’olandese che ha la meglio anche sul compagno di squadra. Va detto che il monegasco ha anche commesso un errore, cedendo la piazza d’onore al buon Checo, il quale, in quel momento, pareva certo della sua posizione.

In realtà, nonostante una gomma più usurata, Leclerc è rimasto in scia sino alla fine, attaccando Perez all’ultimo giro e prendendosi uno splendido secondo posto. L’amarezza è tanta, dal momento che la vittoria sembrava alla portata, ma questo risultato è comunque un’iniezione di fiducia importante in vista della prossima stagione. Prossimo appuntamento ad Abu Dhabi domenica prossima.