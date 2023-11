Qual è il vero nome di Fernando Alonso? Ha qualcosa a che fare con un ex Milan

Fernando Alonso è una leggenda della F1, un pilota che di questo sport ha fatto e continua a fare la storia. Il suo vero nome è curioso.

Nonostate abbia compiuto 41 anni ormai da diversi mesi, Fernando Alonso è uno dei punti fermi della F1 odierna, con il 2023 che gli ha dato la possibilità di tornare a dire la sua grazie ad un’Aston Martin a lungo competitiva. Lo spagnolo ha piazzato una lunga serie di podi, l’ultimo arrivato due settimane fa in Brasile, dopo aver vinto una splendida volata finale contro la ben più veloce Red Bull di Sergio Perez. Il nativo di Oviedo non ha alcuna intenzione di appendere il casco al chiodo, ed ha un contratto che è valido anche per il 2024, per poi vedere cosa potrà fare, se decidere di fermarsi o di rinnovare, ma anche trovare altre sfide in nuove squadre.

Di certo, quello di Alonso è un volto di cui la F1 di oggi ha bisogno, visto che sta continuando a snaturalizzarsi di anno in anno, deludendo e non poco i fan più accaniti. In questi giorni, Fernando è impegnato per il GP di Las Vegas, e sin dalle prove libere ha dimostrato di voler dire la sua, pur essendo al volante di una vettura che non è più performante come lo era ad inizio campionato. Ora, andremo a vedere una curiosità che lo riguarda.

Alonso, il suo vero nome è davvero curioso

Il vero nome del due volte campione del mondo è Fernando Alonso Diaz, ed è ovvio che questa ultima parola rimandi alla memoria il nome di Brahim Diaz, che ha vinto lo Scudetto con il Milan, per il quale ha giocato dal 2020 al 2023, prima di trasferirsi al Real Madrid. Tornando al due volte campione della F1, nacque il 29 luglio del 1981 ad Oviedo, nelle Asturie, luogo che ha reso famoso in tutto il mondo per le sue imprese in pista.

La madre Ana Maria lavorava come commessa in un grande magazzino, mentre il padre Josè Louis era assunto come meccanico in un’officina. Di certo, non viveva in una famiglia ricca, ma suo padre era un grande appassionato di kart, e trovò il modo di sostenere suo figlio, dopo aver capito che in lui c’era un talento fuori dal comune. Il genitore costruì prima un kart per la figlia Lorena, che però poi finì a Fernando, dal momento che la ragazza non era interessata ad intraprendere quella carriera. Vedendo cosa è successo in seguito, siamo sicuri che quella sia stata la scelta giusta.

La carriera di Alonso iniziò con tanti successi nei kart, e fu fondamentale l’incontro che fece a 12 anni con Genis Marco, che era un importatore di telai e motori di kart, il quale lo portò a correre in giro per l’Europa. In seguito, ci pensarono gli sponsor a sostenere e finanziare la sua carriera, sino all’arrivo in F1, dove poi è diventato ciò che è diventato. La speranza è quella di vederlo correre ancora a lungo, visto che del suo talento c’è un bisogno enorme.