F1 GP Las Vegas, Qualifiche: Leclerc imprendibile con la Ferrari, Sainz battuto

La prima qualifica della storia della F1 moderna a Las Vegas vede primeggiare Charles Leclerc, che batte Sainz e Verstappen. Male Hamilton.

La F1 ha disputato la qualifica in quel di Las Vegas, con Charles Leclerc che è stato imprendibile girando in 1’32”726, battendo per 44 millesimi Carlos Sainz. Lo spagnolo partirà dunque 12esimo, dal momento che ha rimediato una penalità di 10 posizioni per le sostituzioni legate al passaggio sul tombino delle prove libere. Le due Ferrari hanno dimostrato un passo differente, con Max Verstappen che è staccato di ben 378 millesimi, e per un nulla ha tenuto dietro la Mercedes di George Russell.

Quinto tempo per l’Alpine di Pierre Gasly, che ha preceduto la coppia formata dalle due velocissime Williams di Alexander Albon e Logan Sargeant, protagoniste di una grandissima prova. Ottavo Valtteri Bottas con l’Alfa Romeo Racing davanti alla Haas di Kevin Magnussen. L’Aston Martin di Fernando Alonso ha chiuso la top ten, mentre Lewis Hamilton e Sergio Perez sono stati esclusi in Q2.

F1, netta la superiorità di Leclerc e della Ferrari

A Las Vegas si tiene la prima qualifica di questo tracciato nella storia della F1, e già nel Q1 si assiste ad una bella battaglia. Charles Leclerc con la Ferrari è letteralmente scatenato, confermando un feeling che ha trovato sin da subito con questa pista. I due del Cavallino allungano sulla concorrenza, mentre fanno fatica le McLaren, mai a loro agio in questo fine settimana. Oscar Piastri rimane fuori con il 19esimo tempo, ma anche Lando Norris non riesce a qualifica per 20 millesimi. Il britannico è 16esimo, davanti ad Esteban Ocon con l’Alpine e Guanyu Zhou con l’Alfa Romeo Racing. Ultima l’AlphaTauri di Yuki Tsunoda.

Nel Q2, le Ferrari decidono di andare in pista per il primo tentativo con la gomma Soft usata, in modo da salvare un treno per la gara. Una volta montata quella nuova, il monegasco continua a fare uno sport diverso, rifilando mezzo secondo a Carlos Sainz e 7 decimi a Max Verstappen. Clamorose le eliminazioni di Lewis Hamilton e Sergio Perez, che lasciano la qualifica davanti alla Haas di Nico Hulkenberg, l’Aston Martin di Lance Stroll e Daniel Ricciardo.

Il Q3 inizia con le due Ferrari ancora davanti a tutti, ma con un passo meno devastante rispetto al resto della sessione, con Verstappen che infatti si fa molto vicino, staccato di soli 83 millesimi da Leclerc. La sensazione è che le Rosse non abbiano trovato un tempo esaltante, e che possano fare molto meglio nel secondo attacco al tempo, con Fernando Alonso al quarto posto.

Verstappen va in pista per l’ultimo tentativo con la gomma usata, mentre Leclerc va come un treno e blinda la 23esima pole position della sua carriera in F1. Sainz rischia di fare il colpaccio arrivando a soli 44 millesimi con un gran giro, dimostrando che la Ferrari è in grandissima forma come squadra e non solo con Leclerc. La prima fila verrà così ereditata da Verstappen, che ha rinunciato al tentativo finale, ma che avrà comunque la sua possibilità di giocarsela. George Russell e Pierre Gasly saranno in seconda fila al via. Alle 07.00 di domani ora italiana la partenza della gara