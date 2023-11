Chi conosce le reali condizioni di Michael Schumacher? Il cerchio è super ristretto

Michael Schumacher vive un incubo ormai da quasi 10 anni, ed in pochi sanno come sta realmente. Ecco chi è che lo può visitare.

La carriera di Michael Schumacher è stata eccezionale e piena di emozioni, che lui ha potuto provare in prima persona, ma che ha fatto vivere anche ai suoi tifosi. Il prossimo 29 di dicembre saranno trascorsi 11 anni dal terribile incidente sulle nevi di Meribel, che lo ha costretto ad iniziare una vita ben diversa da quella alla quale era abituato. Il tremendo impatto è avvenuto a poco più di un anno dal suo ritiro dalla F1, proprio quando stava iniziando a condurre una vita normale.

Negli occhi e nella mente dei tifosi ci sono quelle fasi molto concitate, nel quale veniva mostrato dall’esterno l’ospedale di Grenoble, con tanti fan a dare il loro affetto dal vivo. In pochissimi sanno in quale stato di salute versa Schumacher, che ormai da quasi un decennio lotta lontano da tutti. Ecco chi può avere accesso alla sua abitazione.

Schumacher, ecco chi può andare a trovarlo

Di Michael Schumacher non si sa nulla di ufficiale dal giugno del 2014, quando fu comunicato che era uscito dal coma e che avrebbe proseguito la sua riabilitazione presso la propria villa. Da quel momento in poi, la famiglia ha deciso di mantenere il riserbo sul suo stato di salute, una vera e propria agonia per i suoi tifosi che tanto lo hanno amato quando gareggiava, ma è una scelta che va rispettata.

Per quanto riguarda coloro che possono andare a trovarlo, sappiamo che il cerchio è molto ristretto. Infatti, uno di coloro che può avere accesso è il grande amico Jean Todt, colui che lo volle fortemente in Ferrari e che spinse con i vertici per portarlo a Maranello nel lontano 1995. L’ex team principal della Scuderia modenese ed ex presidente della FIA ha parlato qualche volta del suo pilota preferito, affermando che è anche capitato di vedere delle gare assieme a lui, presso la residenza del sette volte campione del mondo. Ovviamente, Todt non si è spinto oltre con le dichiarazioni, ma ha lasciato intendere la gravità della situazione, cosa che ormai hanno capito tutti.

Ad avere la possibilità di visitare Schumacher c’è anche Luca Cordero di Montezemolo, il presidente della rinascita, uno dei principali fautori di quel meraviglioso ciclo vincente dei primi anni Duemila. L’ex presidente del Cavallino ha accesso alla casa di Michael, anche se è parecchio che non sentiamo, da parte sua, qualche commento sulla vicenda. Questo ci fa capire quanto l’amicizia che li lega sia forte, e siamo certi che a Michael faccia piacere la sua presenza.

Per il resto, ci sono poche informazioni su chi sia al corrente delle sue condizioni. Tra di essi, c’è ovviamente suo fratello Ralf ed il resto della sua famiglia, con l’ex pilota di Jordan, Williams e Toyota che qualche giorno fa ha parlato di suo fratello, ed anche lui ha fatto capire quanto seria ed irrecuperabile sia la situazione, mentre tutti attendono un miracolo.