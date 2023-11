Alfa Romeo, la nuova Giulia con la potenza di una Ferrari: prime immagini folli (VIDEO)

L’Alfa Romeo sta lavorando alla Giulia del futuro, ed ora ci sono alcune immagini che fanno ben sperare. Ecco come sarà l’auto.

Il marchio Alfa Romeo è uno di quelli che sta rispondendo meglio alla grave crisi del mercato delle quattro ruote, dimostrandosi in costante crescita nonostante il momento complesso. A trascinare le vendite c’è il SUV Tonale lanciato a febbraio 2022, che è anche la prima auto ibrida della storia del marchio del Biscione. Si tratta di un grande risultato, anche se la Giulia e lo Stelvio stanno comunque ottenendo dei risultati molto interessanti.

Il momento è estremamente positivo, con i vertici della casa di Arese che puntano forte su ciò che accadrà nel 2024, quando debutterà il B-SUV elettrico. Anche in questo caso, si tratterà di una prima volta, dal momento che non ci sono veicoli ad emissioni zero, al momento, nella propria gamma. L’obiettivo è quello di piazzare il record assoluto di vendite entro il 2025, cosa che, di certo, non sarà facile.

Per riuscirci, l’Alfa Romeo dovrà battere gli oltre 220.000 modelli immatricolati nel 1990, un risultato che sarebbe incredibile, sia per il marchio stesso che per il gruppo Stellantis. Nel 2025 toccherà alla Giulia, che diventerà full electric, e che pare anche destinata a cambiare in tutto e per tutto dal punto di vista del design. Andiamo a vedere quelle che potrebbero essere le sue forme nel prossimo futuro.

Alfa Romeo, la Giulia Hatchback è davvero assurda

Nel 2025 verrà presentata la nuova Alfa Romeo Giulia, che sarà ovviamente elettrica, ma che, a differenza del B-SUV del prossimo anno, non metterà a disposizione della clientela la versione dotata del motore a combustione. Secondo quanto è emerso in queste settimana, ci sarà anche una versione che toccherà la potenza massima di 1.000 cavalli, ed anche con un design del tutto rinnovato.

Infatti, le forme della berlina che oggi tutti conosciamo potrebbero essere accantonate, con il sito web Motor1.com che ha realizzato un render, caricato sul canale YouTube RonsRides. L’idea è quella di una hatchback wagon, ovvero una vera e propria rivoluzione, che però si potrebbe ispirare a delle auto già note all’interno del gruppo Stellantis, come la Peugeot 408 e la Citroen C5 X.

Il frontale potrebbe avere uno scudetto pieno a forma di diamante, con il logo del Biscione asimmetrico. L’Alfa Romeo Giulia potrebbe contare su delle sottili luci diurne orizzontali, posti in alto, ed i gruppi ottici principali disposti in posizione verticale rispetto alle estremità del paraurti. Inoltre, essi avranno due lampade ciascuno, in quello che è stato davvero un ottimo lavoro realizzato da chi si è occupato di questo render, che fa capire quanto la nuova Giulia elettrica sarà differente da quella odierna.

Anche la coda avrà uno stile molto differente da quello attuale, con i gruppi ottici a LED che formano una linea luminosa continua sul portellone. Dunque, si tratta di un render interessante e che ci fa capire quello che potremmo vedere sulla Giulia del futuro, anche se la versione berlina, di certo, non dispiace agli appassionati. Vedremo quella che sarà la versione finale.