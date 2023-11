Seat, quali sono i motori che monta? Ecco chi si occupa di produrli

La Seat è un marchio molto noto, ed oggi vi porteremo a conoscenza di chi si occupa di costruire i motori. Resterete sorpresi.

I marchi automobilistici stanno conoscendo una fase di grave crisi, con cali delle vendite piuttosto pesanti. Uno dei più colpiti è la Seat, che ha vissuto un 2022 molto difficile, e che, per il prossimo futuro, si prepara ad una scelta senza precedenti. Infatti, i grandi capi del gruppo Volkswagen hanno fatto sapere che la Seat smetterà di vendere e produrre veicoli in futuro, cedendo del tutto il passo alla Cupra, che anni fa si era staccata da questo marchio iniziando a produrre veicoli per conto suo.

Dunque, ci stiamo avvicinando ad un evento che sino a poco fa appariva incredibile, dal momento che la Seat era spesso stata un marchio in grande forma, ma che sta pagando a caro prezzo la crisi del mercato delle quattro ruote. Nelle prossime righe, scopriremo chi è che si occupa di fare i motori della casa spagnola e dove vengono prodotti di preciso.

Seat, ecco chi si occupa di produrre i motori

La Seat è parte del gruppo Volkswagen, ed è normale che condivida moltissimo con lei e tutti gli altri marchi che ne fanno parte, come l’Audi, la Skoda e le restanti. Per ciò che riguarda i motori, l’1.0 MP1 e l’1.0 TSI sono costruiti a Mlada Boleslav, così come le trasmissioni manuali. Dunque, la casa spagnola ha beneficiato di tutti quelli che sono i punti di forza del gruppo che ha sede a Wolfsburg, come per ciò che riguarda il cambio.

Quello a sette velocità DSG viene costruito nello stabilimento della Skoda a Vrchlabi, ed in generale, potremmo dire che i motori marchiati Seat hanno tutti un forte legame con la Volkswagen. Di certo, questo significa che c’è grande affidabilità e qualità, ma i numeri che riguardano le vendite, nel 2022, sono stati in forte calo, ed anche il 2023 non è stato migliore.

Invece, sono in grande crescita quelli della Cupra, che si è distaccata dalla Seat stessa e che ha iniziato a migliorare in maniera notevole in tutti questi anni. La Formentor, che è un SUV molto bello ed aggressivo nel design, che presenta motori potenti e varianti ibride, si sta per svelare in una nuova veste, e siamo certi del fatto che non deluderà affatto le aspettative.

Come detto, entro pochi anni la casa spagnola andrà a sparire del tutto dal mercato lasciando strada libera a Cupra, ed è ovvio che ci sia molta delusione in tutti gli appassionati. Non dobbiamo dimenticarci che questo marchio ha fatto molto divertire anche i fan del motorsport, con la splendida Leon che ha vinto tantissimo nel FIA WTCC negli anni Duemila, esaltandosi con piloti come il nostro Gabriele Tarquini che avevano un grande legame con questa vettura. Tuttavia, tra poco tempo non ci sarà più traccia di questo marchio, che trasferirà tutto nella Cupra, che di sicuro ha un grande potenziale da tirare fuori.