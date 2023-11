John Elkann, sapete quale auto guida? Ecco il suo gioiello strepitoso

La vita di John Elkann è fatta di tanti lussi, dal momento che ha un patrimonio enorme. Ecco di quale auto è in possesso.

Uno dei volti più noti dell’imprenditoria italiana è senza dubbio quello di John Elkann, vale a dire l’uomo che ha in mano un numero indefinito di aziende. Stiamo parlando dell’erede diretto di Gianni Agnelli, che era suo nonno, a cui è succeduto come grande boss di Exor. In qualità di amministratore delegato di questa controllata che ha sede in Olanda, è praticamente l’uomo più importante della famiglia Agnelli, ed è il chairman di una lunga serie di aziende.

Tra di esse, spicca il fatto che è presidente della Ferrari, ma anche del gruppo Stellantis, di GEDI Gruppo Editoriale ed anche della Fondazione Giovanni Agnelli. Di certo, non è molto gradito ai tifosi del Cavallino, dal momento che la sua presidenza, iniziata nel 2018, quando morì Sergio Marchionne, sino ad oggi non ha portato risultati, esclusivamente per ciò che riguarda il motorsport.

Infatti, viene visto come un presidente assenteista, che non ha il minimo interesse per quello che riguarda la squadra di F1. Luca Cordero di Montezemolo, ma anche uno come Marchionne, erano persone che erano sempre presenti nel box, ad incitare ed anche a strigliare la squadra quando le cose non andavano bene, mentre John Elkann è quasi un’entità misteriosa, anche se sotto la sua gestione, la Rossa è tornata a vincere la 24 ore di Le Mans lo scorso giugno.

Dal punto di vista del settore prodotto, la Ferrari di Elkann è ai massimi storici e vende come mai aveva fatto in passato, e di questo gli va dato atto. Di certo, il presidente del Cavallino è un grande amante delle auto che vengono prodotte dalla sua azienda, come conferma quella che è la sua auto personale. Stiamo parlando di un vero e proprio gioiello, di un capolavoro di ingegneria che sta facendo sognare gli appassionati. Il suo prezzo è folle, ma anche il design è davvero notevole.

John Elkann, ecco la sua auto da sogno

Come presidente della casa di Maranello, John Elkann ha una Ferrari Purosangue come auto personale. Per chi non lo sapesse, si tratta del SUV che il Cavallino ha svelato il 13 di settembre del 2022, il primo crossover della storia del Cavallino. A spingerlo c’è il pazzesco motore V12 aspirato, lo stesso della 812 Superfast, che ovviamente non ha sistemi ibridi o sovralimentazione, cosa che gli garantisce un sound unico, che nel settore automotive di oggi è sempre più difficile da trovare, a causa della costante ricerca della potenza elettrica.

Nonostante si tratti di un SUV, le sue performance sono da supercar. Lo scatto da 0 a 100 km/h viene completato in appena 3,3 secondi, con la velocità massima che è di 312 km/h. Il prezzo è di oltre 385 mila euro, ma di certo, per John Elkann non sarà stato un problema, visti i due miliardi di euro di patrimonio di cui dispone. Di certo, non poteva scegliere un gioiello migliore.