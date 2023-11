Quante Stelle Michelin ha Bruno Barbieri? La risposta vi stupirà

Bruno Barbieri è uno chef e personaggio televisivo, che ormai è entrato nel cuore di tutti. Andiamo a vedere quante Stelle Michelin possiede.

Chi è appassionato di cucina, ma anche di viaggi e vacanze, non può non conoscere il grande Chef Bruno Barbieri, un vero e proprio guru del nostro paese in questi ambiti. Nato a Medicina, nei pressi di Bologna, il 12 di di gennaio del 1962, si è appassionato sin da subito alla cucina, diplomandosi alla scuola alberghiera del capoluogo emiliano nel 1979, iniziando sin da subito a lavorare, e mettendo in mostra un grandissimo talento.

Infatti, le sue prime esperienze sono come secondo cuoco sulle navi da crociera, ma dopo pochi anni torna in Italia ed inizia a cucinare sulla riviera romagnola, come chef di partita. Una prima svolta avviene quando va a lavorare alla Locanda Scarola di Castel Guelfo, che guadagna 2 Stelle Michelin. Dopo esperienze importanti, come cucinare per Andy Warhol, apre il suo primo ristorante in Provincia di Verona, ed è lì che si apre la strada del successo. Barbieri aveva imboccato la strada più giusta.

Barbieri, ecco quante sono le sue Stelle Michelin

Il ristorante aperto in Veneto si chiamava Arquade, situato in un noto hotel, ed è qui che conquista le sue prime 2 Stelle Michelin, apparendo così sulle guide gastronomiche come chef rinomato a partire dal 2006. Inoltre, Gambero Rosso lo segnala con un grande riconoscimento, quello delle 3 Forchette. Nel 2010, lo chef prende però una decisione molto particolare, decidendo di lasciare l’Italia e di trasferirsi in Brasile. Nel 2012, torna in Europa, va a Londra ed apre il ristorante Cotidie, che dopo un anno cede al collega Marco Tozzi, a causa della grande varietà di impegni lavorativi, legati anche alla televisione.

Nel 2016 ha aperto a Bologna un altro ristorante, il famoso Fourghetti, ceduto nell’agosto del 2020 ad Erik Lavacchielli. In totale, nel corso della sua carriera, Barbieri si è portato a casa la bellezza di 7 Stelle Michelin, affermandosi come uno dei migliori cuochi presenti sulla piazza. Come ben sappiamo, il noto chef è diventato molto famoso per via del suo impegno in televisione, con alcuni programmi che sono seguitissimi.

Infatti, lo chef bolognese è da sempre un giudice del celebre programma MasterChef Italia, assieme, al giorno d’oggi, ad Antonino Cannavacciuolo ed a Giorgio Locatelli. Questo terzetto è seguitissimo anche sui social, ed inoltre, Barbieri è diventato noto anche per il grande impegno nel programma 4 Hotel, dove si reca in varie parti d’Italia, anche all’estero in molti casi, per un programma molto simile a quello di Alessandro Borghese, ovvero 4 Ristoranti, al quale è liberamente ispirato e che va in scena su SKY Uno.

Dunque, la vita del cuoco bolognese è carica di soddisfazioni, anche se ha affermato, varie volte, di essersi forse anche pentito di aver preferito la carriera alla famiglia. Al momento, è celibe e senza figli, ed ha più volte espresso il desiderio di avere una bambina, che difficilmente riuscirà a realizzare. Tuttavia, la sua esperienza resta comunque un contributo straordinario.