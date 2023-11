Quanto costa la Jeep Avenger ibrida? Il prezzo è davvero allettante

La Jeep Avenger è appena arrivata con una veste del tutto nuova, e le novità sono davvero notevoli. Ecco quanto costa la Mild Hybrid.

I modelli che stanno andando per la maggiore, al giorno d’oggi, sono i SUV, con la Jeep che ha da poco svelato l’aspetto della nuova Avenger. L’attenzione è tutta su quella che è la versione full electric, che per la prima volta è sbarcata su questo modello. La casa americana è di proprietà del gruppo Stellantis, che ha deciso di puntare tutto sulle batterie, volendo vendere solo auto ad emissioni zero in vista del 2030.

Per questo motivo, stanno arrivando una serie di grandi novità, ma la Jeep ha deciso di non limitare la scelta dei clienti, che potranno così decidere in autonomia su quella che è la loro motorizzazione preferita. A disposizione, infatti, oltre all’elettrica da 156 cavalli c’è anche quella dotata del solo motore a benzina, un 1.2 turbo da 101 cavalli, ed anche la Mild Hybrid, ovvero la versione ibrida.

Jeep, ecco quanto costa la Avenger ibrida

Oggi vi parleremo di un modello del tutto nuovo, ovvero la Jeep Avenger in versione Mild Hybrid. Per quello che riguarda il suo prezzo, verrà a costare una cifra compresa tra i 25.000 ed i 30.000 euro, anche se per il momento non c’è un responso ufficiale. Infatti, la casa di proprietà del gruppo Stellantis non ha ancora reso noto il listino di questo SUV, che sarà disponibile alla fine di novembre.

In quel periodo, infatti, apriranno anche gli ordini, mentre si sa quasi con certezza che il prezzo sarà nettamente inferiore rispetto ai 37.900 euro dell’elettrica, ma superiore ai 24.300 della termica. Dunque, c’è una bella altalena di prezzi, il che fa capire che questa vettura darà la possibilità a tantissimi di acquistarla, con il termico che sicuramente dominerà la scena.

A spingere la nuova Jeep Avenger ibrida c’è il motore 1.2 tre cilindri da 100 cavalli, per cui, a livello di potenza è quella che ne ha meno di tutti nella gamma. La coppia massima è di 205 Nm, abbinato ad un elettrico con batteria agli ioni di litio da 48 Volt ed un cambio a doppia frizione a 6 rapporti. In esso, sono integrati un motore elettrico da 21 kW ed anche un invertitore.

Per ciò che ne sappiamo, si tratta del medesimo sistema che spinge la Fiat 600 Hybrid, ovvero la variante ibrida a benzina dell’elettrica, un B-SUV svelato a luglio. La velocità massima che si può raggiungere in full electric sull’Avenger è di 30 km/h, il che non deve stupire, dal momento che parliamo del sistema Mild Hybrid, ovvero quello meno tecnologico e che serve solo in situazioni molto rare, senza dare una vera assistenza alla guida.

Di certo, qualche miglioramento c’è sul fronte dei consumi, soprattutto se la si guida all’interno delle città dove c’è molto traccio. Questa Avenger è molto interessante ed il prezzo è conveniente, ed anche il discorso delle poche emissioni potrebbe indirizzarvi verso questa scelta. A questo punto, dovrete solamente attendere l’immissione sul mercato, per poi ordinare il vostro gioiello.