Sapete chi è il più grande collezionista di Ferrari? Ci sono più “Rosse” da lui che a Maranello

I collezionisti sono dei fanatici che hanno una speciale predilezione per uno specifico prodotto. In tema di auto c’è un uomo che ha iniziato a collezionare Ferrari da tempo e non se ne lascia più sfuggire una.

Le supercar del Cavallino sono tra le vetture più ambite al mondo. La casa di Maranello potrebbe sfondare il miliardo di euro di utile netto sfiorato nel 2022, grazie ad una gamma allargata. Oramai la casa modenese ha acquisito una posizione di forza su tutti i mercati. Nonostante non arrivino risultati di spessore in Formula 1 il fascino del Cavallino continua ad essere speciale.

Tra i collezionisti più noti al mondo c’è lo Scià di Persia, rinomato nell’ambiente per la sua polizia segreta Savak, ma anche per la sua collezione di vetture di Sant’Agata Bolognese. Il messicano Carlos Hank Rohn González, noto narcotrafficante, si era fatto un parco auto da sogno. Se parliamo di traffici di droga, il leggendario Pablo Escobar poteva vantare almeno 100 supercar nel suo museo personale.

I criminali non sempre hanno un buon gusto per l’estetica, ma in tema di auto italiane è difficile sbagliare. Teodoro Nguema Obiang Man-gue, figlio del dittatore della Guinea equatoriale e Ramazan Kadyrov, presidente della Cecenia, avevano messo su un parco auto da capogiro. In generale in tutte le Nazioni del mondo vi sono collezionisti. Le supercar piacciono a tutti, soprattutto in Medio Oriente.

Il collezionista di Ferrari numero 1 al mondo

Il più importante collezionista di auto è il Sultano dei Brunei. Oltre ad essere uno degli uomini più ricchi al mondo e possedere proprietà infinita, presenta il parco auto più impressionante in assoluto. Il suo brand preferito? Quello creato dal Drake a Modena, ovvio! Il Sultano non è famoso come un personaggio hollywoodiano o un calciatore, ma nei Brunei è il re.

Il principe si aggira su auto, completamente, placcate d’oro. Una ricerca condotta dalla Bill Plant Driving School ha messo in mostra che la sua collezione d’auto ha più alto valore al mondo. Il Sultano del Brunei vanta una raccolta di supercar dal valore di 4,5 miliardi di euro. Hassanal Bolkiah possiede ben 7000 vetture da sogno. Cosa se ne fa? Questo non è dato saperlo, dato che molte non saranno mai state usate, ma è lo sfizio di un miliardario. C’è anche chi è stato riso in faccia per aver chiesto informazioni su una Ferrari. La storia ha fatto impazzire il web.

Tra i modelli più iconici spicca una F40, nata dall’estro di Aldo Brovarone e Leonardo Fioravanti, sotto la guida di Nicola Materazzi. Furono realizzati appena 1.337 esemplari. Con 1.155 kg sulla bilancia, la F40 aveva un V8 2.936 cm³. I 478 CV (352 kW) a 7000 giri/min, coppia massima 577 Nm a 4000 giri/min regalavano un divertimento pazzesco.

L’accelerazione da 0 a 100 km/h avveniva in appena 4,10 secondi. Lo 0 a 200 km/h si copriva in 11,30 secondi. Inoltre, il Sultano possiede anche modernissime auto del Cavallino. La sua è una vera passione e quando esce un nuovo modello è sempre il primo della lista a ricevere i gioielli prodotti nella casa modenese.