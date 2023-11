Vuole una Ferrari, ma gli ridono in faccia: la storia è del tutto assurda

L’acquisto di una Ferrari è il sogno di tutti, e ciò che è accaduto in questa occasione vi farà restare senza fiato. Tutti i dettagli.

Il marchio Ferrari è il sogno di tutti coloro che amano le auto, ma anche di chi, in realtà, con esse non ha un grande feeling. Tutti i più ricchi del pianeta hanno una vettura del Cavallino nel loro garage, ed è semplicemente normale visto il fascino che esse hanno. Nel momento attuale, la casa italiana è una delle poche che sta resistendo alla crisi del settore automotive, e sta anche ottenendo i risultati migliori di sempre.

Ovviamente, la Ferrari è un marchio mitico che produce auto molto costose, che non danno la possibilità a chiunque di acquistarle. Tuttavia, ora vi racconteremo una storia molto interessante, che riguarda l’acquisto di un modello da sogno fatto da un personaggio che, almeno a vederlo, non aveva assolutamente le caratteristiche giuste per portarsela a casa. Ecco tutti i dettagli.

Ferrari, sentite cosa è accaduto in una storia folle

In una concessionaria italiana, qualche tempo fa, si è presentato un signore che aria non certo da miliardario, che ha avanzato un’assurda richiesta. Era andato lì per comprare una Ferrari, ma i proprietari non hanno fatto altro che ridergli in faccia. Il tutto è accaduto in quel di Prato, in Toscana, dove si è presentato Andrea Vettori, un simpatico contadino che, per tutta la vita, ha lavorato in campagna, a diretto contatto con la terra.

Pensate che l’uomo è arrivato in questo centro a bordo di un’Ape 50, non certo un biglietto da visita da milionario. Come potete immaginare, il suo sogno era sempre stato quello di acquistare una supercar, e l’auto del Cavallino era ovviamente il sogno proibito. Vi starete sicuramente chiedendo come faccia un semplice contadino ad acquistare un bolide di questo tipo, e la risposta vi stupirà. Andrea ha ereditato una cifra assurda da un ricco zio morto prematuramente, di nome Giuseppe, e non ci ha pensato due volte, dopo una vita di grandi sacrifici, a togliersi uno sfizio di altissimo livello non appena ha ricevuto una somma così importante di denaro.

L’obiettivo di Andrea era quello di acquistare una Ferrari F430, supercar lanciata nel 2004, una delle più belle auto che il Cavallino abbia mai prodotto. Inizialmente, come detto, i proprietari dell’autosalone si sono messi a ridere, ma poco dopo, si sono dovuti ricredere quando il contadino ha mostrato loro l’assegno per pagare la vettura. L’uomo ha indicato la F430 che era in vetrina, si è fatto dire il prezzo ed ha scritto la cifra su un assegno che si è rivelato essere coperto dalla banca.

Dunque, Andrea si è portato a casa questa splendida F430, e siamo certi che la vita da contadino, dopo decenni di fatica, sia ormai per lui un lontano ricordo. C’è da dire che non poteva scegliere di meglio, dal momento che la Rossa dotata di quello splendido V8 aspirato aveva un sound da brivido e delle prestazioni eccezionali. Di certo si divertirà molto a guidarla.