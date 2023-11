Renault Twingo, attesa per l’elettrica economica: ecco come sarà (VIDEO)

La Renault Twingo è pronta per fare il proprio esordio in una nuova versione, con tante novità esaltanti. Ecco come cambia.

In casa Renault c’è in programma una vera e propria rivoluzione, che sarà costruita dalla divisione Ampere. Dal primo novembre scorso, infatti, questa realtà è diventata un’azienda autonoma, presieduta dal nostro Luca De Meo, CEO della casa della Losanga, che ha l’obiettivo di rendere le auto ad emissioni zero fruibili dal punto di vista economico da parte di tutti, portando ad una riduzione dei prezzi.

La volontà è quella di tagliare della metà il costo di produzione delle batterie e dei motori elettrici, che portano ad aumentare i costi al giorno d’oggi, per via di tecnologie che devono ancora essere sviluppate al meglio. Le auto elettriche sono in crisi al giorno d’oggi, soprattutto per quello che riguarda il mercato europeo, mentre c’è stato qualche passo in avanti per ciò che riguarda l’estero.

Negli USA c’è stato un incremento netto, e non solo per merito della Tesla. Le case cinesi stanno cannibalizzando il settore, sino a portare la UE ad avviare un’indagine antitrust per provare a portare alla luce i famosi sussidi statali. Per questo, c’è bisogno che i marchi nostrani si diano una svegliata ed abbassino i prezzi, con la Renault che ha da poco svelato un modello che può cambiare tutto. Andiamo a vedere di che auto si tratta e quanto potrà costare di preciso.

Renault, ecco la Twingo del futuro

Un nuovo modello è appena nato in casa Renault, e stiamo parlando della Twingo che sarà però disponibile per la commercializzazione non prima del 2025. L’obiettivo di quest’auto è proprio quello di abbassare i prezzi per la clientela, un modo per avvicinarla ed anche di parecchio a queste nuove tecnologie. Infatti, il costo previsto è ben più accessibile rispetto ad altri modelli.

Secondo le indiscrezioni, infatti, la Twingo del futuro non costerà più di 20.000 euro, una cifra tutto sommato accessibile, considerando che la qualità del marchio della Losanga e la sua affidabilità sono sempre state una garanzia. Dopo il ritorno di modelli dal nome storico come la 5 e la 4, la casa francese ha deciso di riportare in vita un altro mito, che di certo farà parlare di sè ed anche parecchio.

Secondo quanto previsto, la nuova Renault Twingo punterà su batterie e tecnologie del tutto nuove, con consumi nell’ordine dei 10 kWh per 100 km. In sostanza, non solo si vuole abbassare il prezzo di acquisto, ma si vuole rendere l’auto più economica anche a livello di costi di gestione, con uno stile che, di certo, avrà ricordato agli appassionati il vecchio modello, quello della generazione prodotta tra il 1997 ed il 2006.

Infatti, ci sono delle simpatiche forme tondeggianti, anche nella zona dei fari, che la allontanano da quel design futuristico quasi forzatamente cercato da tutti gli altri marchi. A questo punto, non ci resta altro da fare se non attendere altre novità relative a questa nuova Twingo, che di certo è nata per sorprendere e far impazzire i fan. Vedremo se, finalmente, l’elettrico cambierà passo.