C’è un SUV che sta facendo impazzire tutti: costa poco ed è eccezionale

Il mondo dei SUV sta attualmente dominando il mercato dell’auto, ed oggi andremo a vedere un modello davvero super. Tutti i dettagli.

Se il mercato dell’auto è in forte affanno, il segmento dedicato ai SUV sta conoscendo una crescita continua, con le vendite che stanno convincendo tutti i marchi a spingere sempre di più in questa direzione. Pensate che anche marchi che producono supercar come Ferrari, Lamborghini e Maserati hanno deciso di scommettere su questa tipologia di modelli, che di certo non hanno nulla a che vedere con il loro DNA di supersportive.

Al momento, i SUV sono i veicoli che vanno per la maggiore per la loro grande capacità di regalare spazi e comfort ai clienti, i quali non sono più interessati tanto al concetto di fuoristrada, quanto alla comodità a bordo. A tal proposito, è appena arrivata una grande novità da un marchio non troppo noto, che però ha puntato su costi bassi e su una qualità che è tutto sommato molto buona.

SUV, ecco la EVO 4 che fa sognare tutti

Prima di parlarvi di questo nuovo SUV, è bene farvi una piccola premessa. Il marchio EVO non è ancora troppo conosciuto dalle nostre parti, ed è legato alla ben più nota DR, ovvero un costruttore che ha sede in Molise, e che è stato fondato nel 2006 da Massimo Di Risio. La sua forza è quella di importare auto cinesi in Italia e di ribrandizzarle, vendendole a prezzi più che ragionevoli, cosa che sta dando un bel vantaggio a livello di vendite.

La EVO ha svelato il nuovo modello, la EVO 4, che è uno dei quattro modelli che compone una gamma tutto sommato molto interessante. Si tratta di un SUV di Segmento B di dimensioni medie, dal momento che è lungo 4,325 mm, con una massa a pieno carico di 1.650 kg. Il portellone posteriore è verticale, con delle linee molto muscolose, che danno l’idea di un’auto parecchio robusta e sicura.

Una notizia molto positiva proviene dal bagagliaio, che risulta essere molto spazioso. Esso ha ben 600 litri di volume minimo, che salgono a 1.200 se si abbattono i sedili posteriori. All’interno c’è un buon comfort, con spazio per cinque persone, mentre, per ciò che riguarda le motorizzazioni, c’è una buona scelta. Di certo, i puristi delle quattro ruote saranno felici di sentire che, nella gamma, non c’è spazio per l’elettrico. Le versioni sono a benzina, bi-fuel e GPL, e tutte le versioni condividono il motore quattro cilindri a benzina aspirato di 1.590 cc, prodotto dal marchio cinese Jac, con cambio manuale e trazione posta all’anteriore. La velocità massima è di 175 km/h.

Per quello che riguarda i prezzi, siamo di fronte al grande vantaggio di questo costruttore, che produce sempre modelli molto economici. Infatti, quella a benzina parte da 18.900 euro, arrivando sino ai 20.400 della versione a GPL, comunque una differenza di prezzo molto bassa. Insomma, parliamo di un vero e proprio affare, ed ora starà solo a voi decidere per quale optare, e siamo certi che la sceglierete.