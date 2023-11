Quando trovare Valentino Rossi al ranch? Ecco alcune indicazioni utili

I fan del Dottore darebbero qualsiasi cosa per incontrare il loro idolo. La possibilità di conoscere Valentino Rossi al Ranch non è così remota come credete.

E’ tra i piloti più iconici di tutti i tempi, grazie alle sue battaglie nel Motomondiale con autentici fenomeni delle due ruote, Valentino Rossi è un emblema del Motorsport. Il suo numero 46 è diventato il simbolo della passione per le due ruote e tantissimi ragazzi nel mondo sono cresciuti e si sono appassionati alle moto per la sue vittorie in pista.

Quando ha lasciato la MotoGP, al termine di un 2021 con più delusioni che gioie, l’intero mondo del Motorsport gli ha reso omaggio con tributi da brividi. Ha salutato il Paddock della classe regina e si è cimentato con dedizione nelle corse automobilistiche. In molti credevano che sarebbe stato solo un lussuoso ripiego, ma Vale ha smentito i detrattori e ha anche vinto delle gare nel 2023 a bordo della sua BMW.

Dopo aver gareggiato a bordo di una Audi R8 LMS del W Racing Team (WRT), ha maturato una esperienza che è tornata molto utile nel 2023. Nel corso della sua carriera si è tolto tante soddisfazioni dentro e fuori la pista. E’ stato insignito di una laurea magistrale honoris causa in comunicazione e pubblicità per le organizzazioni dall’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.

E’ stato riconosciuto come una delle personalità più influenti del mondo dello sport e avuto uno spazio assoluto in libri, videogame e persino come simbolo del Made in Italy con il premio Winning Italy Award. La Rossi mania non si è ancora frenata, nonostante il centauro 9 volte iridato abbia deciso di lasciare il mondo delle due ruote. Il successo imprenditoriale lo ha catapultato, nuovamente, dalla porta principale della top class, grazie al suo team VR46.

Incontro nel Ranch di Valentino Rossi

Nel suo habitat naturale il Dottore ha allevato una stirpe di giovani fenomeni affamatissima. Il campione del mondo in carica della Ducati, Pecco Bagnaia, è cresciuto sotto l’ala protettiva di Rossi. Il centauro Marco Bezzecchi potrebbe avere il medesimo destino, correndo e vincendo in sella ad una Desmosedici. Il primo prodotto dell’Academy è stato Franco Morbidelli che nel 2020 ha sfiorato il titolo in sella ad una Yamaha M1 Petronas.

L’idea di un Ranch dove allenarsi è nata dalle sfide di Valentino Rossi a Marco Simoncelli in una cava. A quel punto, sotto la spinta di papà Graziano, il centauro di Tavullia costruì nel Paese in cui è cresciuto una tenuta dove si svolgono le battaglie della 100 km dei Campioni con gare individuali a eliminazione e un evento finale a cui hanno partecipato straordinari campioni.

Il sogno dei tifosi è farne parte e, in passato, è stato indetto un concorso riservato ai clienti di un contratto di fornitura nel piano progettuale “Withu meets VR46”. Per i più fortunati l’attivazione del servizio ha dato l’opportunità di entrare nel magico mondo di Vale. Sono presenti anche tantissimi cimeli della sua carriera. In attesa di capire se verranno estratti a sorte altri fortunati, c’è anche l’evento organizzato dalla Dainese che consente, a pagamento, di trascorrere un weekend nel Ranch di Tavullia.