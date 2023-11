Ferrari, altro scandalo: l’umiliazione dell’ex pilota fa tremare Maranello

La Ferrari sta vivendo un periodo difficile e non riesce a tornare ad alti livelli, ed ora c’è una dura critica di un ex F1. Parole dure.

Il 2023 da incubo della Ferrari sta finalmente per andare in archvio, con la speranza che il futuro porti a qualcosa di buono. La SF-23 ha raccolto una sola vittoria, con Carlos Sainz a Singapore, e nonostante le sei pole position, di gioie vere e proprie ce ne sono state poche. A dire la verità, oltre alla Red Bull in pochi hanno gioito, con il team di Milton Keynes che ha messo in mostra una superiorità impressionante, grazie ad una RB19 di un altro pianeta.

Va però specificato come la McLaren abbia dato prova che, con il giusto lavoro, si possa recuperare il gap anche in una F1 come quella odierna, dominata dall’assenza dei test e dal Budget Cap, che di certo non facilitano i team. La squadra diretta da Andrea Stella ha fatto un recupero impressionante, con la MCL60 che è ora la seconda forza in griglia.

Lando Norris ha chiuso secondo in Brasile, tenendo il passo di Max Verstappen per lunghi tratti. La Ferrari è invece lontana anni luce, e rimedia un gap che è quasi sempre nell’ordine del mezzo minuto dal campione del mondo, un’infinità in F1. Per questo, servirà lavorare duramente e sperare che il progetto 2024 possa dare dei bei frutti, anche se le premesse non sono delle migliori. Nel frattempo, un ex pilota è stato molto critico.

Ferrari, durissime parole di Stuck sul Cavallino

La Ferrari è la squadra più vincente nella storia della F1, quella che la maggiore storia in assoluto. Per questo, su di lei c’è sempre una grande attenzione mediatica, con le critiche che, quando le cose vanno male, si sprecano. L’ex pilota tedesco Hans-Joachim Stuck è stato molto duro in queste ultime ore, nel corso di un’intervista rilasciata ad “Eurosport“. Il teutonico non le ha mandate a dire.

Ecco le sue parole: “Naturalmente, la Ferrari ha commesso molti errori negli ultimi anni. Sono anche molto sorpreso del fatto che ci mettano così tanto tempo per ritornare davanti a tutti. Molti degli errori delle ultime stagioni sono semplicemente indegne se si pensa alla storia che ha questa squadra, anche se credo che con Vasseur sia tornato il livello di ordine necessario per pensare di far bene nei prossimi anni“.

Stuck ha però fiducia nel lavoro di Frederic Vasseur, e ci ha tenuto a fare i complimenti alla McLaren per la grande rincorsa fatta in questa seconda parte di stagione: “Con Fred al comando, c’è finalmente qualcuno che sa cosa sia giusto fare, era ora. La McLaren sta facendo un grande lavoro, dobbiamo toglierci il cappello di fronte a questo team. Un simile passo in avanti deve essere molto stimolante anche per la Ferrari e la Mercedes, loro devono semplicemente lavorare in maniera molto intensa e provare a fare meglio di quanto fatto sino ad ora“.