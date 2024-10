MotoGP GP Australia, Gara: Marquez dà spettacolo, Martin allunga ancora

Terza vittoria stagionale per Marc Marquez, che incanta la MotoGP in quel di Phillip Island. Martin è secondo ed allunga su Bagnaia.

La MotoGP deve inchinarsi ad uno dei più forti, se non il più forte in assoluto, di tutti i tempi, che a Phillip Island ha trionfato umiliando la concorrenza. Marc Marquez ha vinto il Gran Premio d’Australia da fenomeno assoluto, prendendosi il terzo successo stagionale in sella alla Ducati del Gresini Racing, bastonando coloro che hanno a disposizione la più nuova e performance Desmosedici GP24. Insomma, il nativo di Cervera le ha cantate a tutti, con una rimonta d’altri tempi e che oggi si vede raramente.

Per quanto riguarda la sfida mondiale, Jorge Martin ha chiuso secondo davanti a Pecco Bagnaia, volando a +20 sul campione della MotoGP, che in Australia non si è mai visto in questi giorni, e che ha visto il proprio gap in classifica raddoppiare in questo fine settimana. Proseguendo con la classifica, registriamo i soliti primi sei posti firmati totalmente dalla casa di Borgo Panigale, con Fabio Di Giannantonio quarto davanti ad Enea Bastianini e Franco Morbidelli. Settima la KTM di Brad Bender, seguito dall’Aprilia di Maverick Vinales e dalla Yamaha di Fabio Quartararo. Raul Fernandez completa la top ten.

MotoGP, il capolavoro di Marc Marquez a Phillip Island

La MotoGP a Phillip Island è sempre garanzia di spettacolo, ed anche nell’edizione 2024 i pronostici sono stati rispettati. Così come era accaduto al sabato, Marc Marquez ha avuto una pessima partenza, mentre Jorge Martin si è involato, seguito da Marco Bezzecchi e da Pecco Bagnaia. Chi sperava nel miracolo da parte del rider torinese si è dovuto ricredere, visto che il passo per competere con il rivale per il titolo non c’è mai stato.

Dopo 5 giri è caduto Bezzecchi, mentre Marquez ha iniziato a rimontare con un passo fuori dal comune, sino a superare Franco Morbidelli per la terza piazza. Ad un tratto, poco prima della metà gara, un errore di Martin aveva aperto al sorpasso del campione della MotoGP, che dopo questo guizzo ha visto i propri tempi salire, vedendosi superare da Marquez. La seconda metà di gara è stato un affare tra i due spagnoli, in grado di imporre un ritmo insostenibile.

A tre giri dalla fine, dopo un bel duello, Marquez trova il sorpasso decisivo e vola in testa, sino a vincere con un buon margine su Martin, il quale può comunque dirsi molto soddisfatto, avendo raddoppiato il proprio vantaggio su Bagnaia nel corso di questo fine settimana. Ora sono rimasti tre week-end, che saranno decisivi per l’assegnazione del titolo. Prossimo appuntamento in Thailandia domenica prossima.