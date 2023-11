Elkann, sapete dove vive la famiglia? Si tratta di un posto da sogno

La famiglia Elkann, legata ovviamente agli Agnelli, è al top in finanza e dell’imprenditoria italiana e non solo. Ecco dove vivono i membri.

La famiglia Agnelli è una delle più ricche d’Italia, ed è ormai legata ad essa anche la casata degli Elkann, con John e Lapo che sono i due membri di spicco. Loro, assieme alla sorella Ginevra, sono nati dal matrimonio tra il padre Alain e Margherita Agnelli, ovvero la figlia di Gianni, detto l’Avvocato, che è dunque il nonno dei rampolli di questa casata.

John è stato visto sin da subito da Gianni come il suo erede, ed è probabilmente l’uomo che, più di tutti, comanda al giorno d’oggi. John Elkann è colui che dirige Exor ed il gruppo Stellantis, e dal 2018 è anche presidente della Ferrari. Di certo, almeno sino ad oggi, non è il chairman ricordato per il maggior numero di successi, visto il periodo nero che si sta attraversando in F1.

Avrà comunque il merito di essere stato il primo presidente, diverso da Enzo Ferrari, ad aver vinto la 24 ore di Le Mans in quel ruolo, visto il trionfo che c’è stato a giugno della 499P in classifica assoluta. Lapo, dal canto suo, è un grandissimo tifoso della Ferrari e della Juventus, e per lo sport ha sempre nutrito una grande passione. Nelle prossime righe, daremo un’occhiata ai luoghi dove abitano.

Elkann, ecco dove vivono i membri della famiglia

Secondo le informazioni che abbiamo, John Elkann non si è mai voluto spostare dai luoghi di origine e vive da sempre in una splendida villa nelle colline torinesi, anche se, almeno per ora, non ci sono delle foto che testimoniano le forme della sua abitazione. Da quanto sappiamo, comunque, si tratta di una residenza da sogno, e non potrebbe essere altrimenti.

Infatti, dalle nostre informazioni, il presidente della Ferrari ha un patrimonio netto di circa 2 miliardi di euro, una cifra impressionante, che ci fa capire quanto sia potente questa famiglia. In generale, parliamo di persone che hanno una scelta enorme, che viaggiano tantissimo e che passano molto del loro tempo in alberghi di lusso, con uno stile di vita davvero al top.

Il fratello Lapo Elkann ha deciso di trasferirsi in Portogallo, nei pressi di Lisbona, il tutto dopo il suo matrimonio con Joana Lemos, che è appunto portoghese. Per tantissimi anni, Lapo ha abitato negli Stati Uniti d’America, ma ha poi deciso di riavvicinarsi alle nostre terre, anche se non ha mai voluto vivere in Italia, trascorrendo molto tempo anche tra Londra e la Svizzera, dove risiede la sorella Ginevra.

John, come detto, è l’uomo forte di questa casata, ed ha anche una residenza a Maranello essendo il presidente della Ferrari, nella speranza che possa presto diventare un idolo dei tifosi, come già accaduto con Luca Cordero di Montezemolo. Per farlo ci sarà tantissimo lavoro da fare, in quanto la situazione attuale non è delle migliori, ma il potenziale economico non manca di certo.