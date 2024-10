Antonio Fuoco in esclusiva a TMW: “Per il Mondiale è difficile, ma daremo il massimo”

La Ferrari si è confermata regina della 24 ore di Le Mans, ed in occasione delle Finali Mondiali, abbiamo intervistato Antonio Fuoco.

Dopo l’impresa storica del 2023, la Ferrari ha ripetuto il trionfo di Le Mans anche nel 2024, con la 499P #50 che è salita in cattedra. Al termine di una corsa epica, fatta da incidenti, pioggia e tanti ribaltamenti di fronte, il trio composto da Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen si è portato a casa un grande successo, battendo la Toyota #7 che sino all’ultimo le ha conteso il successo.

La Ferrari si è confermata al top nella gara più bella ed importante del pianeta, ed in occasioni delle Finali Mondiali di Imola, abbiamo intervistato in esclusiva proprio Antonio Fuoco, autore di svariate pole position nel corso di questi anni, ed uno dei grandi protagonisti del campionato. Alla vigilia della 8 ore del Bahrain, ultimo atto stagionale, la #50 è ancora in lizza per il titolo, anche se i 35 punti di ritardo dalla Porsche #6 sembrano difficilmente recuperabili.

Fuoco, ecco il suo racconto del trionfo di Le Mans

Antonio, hai appena rinnovato il tuo contratto con la Ferrari a due anni dal tuo annuncio come pilota della 499P. In quel momento, era plausibile un successo simile da parte della 499P?

“Come squadra abbiamo fatto un lavoro eccezionale dal primo momento in cui abbiamo messo la macchina in pista, c’era tantissima fiducia da parte del team, siamo andati fortissimo sin dal primo momento con la pole position a Sebring nel 2023. Siamo cresciuti parecchio, per me è una grandissima emozione aver fatto la pole in quell’occasione e poi a Le Mans, arrivando poi a vincerla quest’anno. Questa è una delle gare più prestigiose in assoluto per un pilota, tutti sognano di vincerla, soprattutto con Ferrari“.

Le ultime due ore sono state molto difficili, prima il problema con la portiera e poi il timore di finire il carburante. Da dentro il box come l’avete vissuta?

“Nel box avevamo la situazione più sotto controllo, in generale avevamo fatto tutte le scelte giuste al momento giusto, anche quando pioveva di notte. Le condizioni cambiavano di continuo, e siamo stati molto bravi. Alla fine, in quella specifica situazione, penso sia sempre meglio essere in macchina, perché da pilota riesci a gestire le emozioni, essere nel box è stato molto speciale con ingegneri e tutti gli altri. Tutto è stato molto speciale e lo ricorderò per sempre“.

La macchina è stata velocissima sulle piste a basso carico aerodinamico come Le Mans e Spa-Francorchamps, mentre dovete fare qualche passo in avanti a livello di downforce. Come state lavorando?

“La nostra macchina si adatta meglio alle piste con curve ad alta velocità, ma ad Imola eravamo stati forti, dobbiamo trovare solo un compromesso per andar forte ovunque. Rispetto allo scorso anno abbiamo fatto un ottimo passo in avanti in termini di gestione della gara e del consumo delle gomme. L’ultima gara sarà in Bahrain e per il mondiale sarà molto difficile, ma noi daremo il massimo e non abbiamo nulla da perdere. Vogliamo mettere più pressione possibile ai rivali che sono molto forti“.

Concorrenza molto forte quest’anno, il prossimo anno arriva anche l’Aston Martin. Ti aspetti un livellamento ulteriore delle prestazioni?

“Questo campionato sta crescendo tantissimo, sono arrivati nuovi competitor già quest’anno e vediamo una crescita costante. Le aspettative sono molto alte e noi come Ferrari stiamo facendo un grandissimo lavoro. Vogliamo lottare per vincere entrambi i campionati a partire da quest’anno, per poi confermarci anche il prossimo. Vedremo, sappiamo che il livello è sempre più alto“.