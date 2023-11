Una moto Maserati a 4 ruote? Il mostro da strada perfetto per Batman

Il marchio Maserati è storico, ed ora vedremo quella che è una moto davvero incredibile. Ecco perché non ha eguali in assoluto.

Si è da poche ore conclusa la kermesse più attesa dagli appassionati di moto, vale a dire EICMA edizione 2023. A Rho Fiere, alle porte di Milano, i costruttori hanno messo in mostra tutte le novità più interessanti delle loro gamme, stregando gli appassionati. Vi starete chiedendo cosa possa azzeccarci con le moto il marchio Maserati, un vero e proprio colosso delle quattro ruote, membro del gruppo Stellantis.

La Maserati ha sempre prodotto supercar, facendo leva su un design da sogno ed anche su delle potenze elevatissime. Tuttavia, oggi vi parleremo di una moto che è direttamente collegata con la casa del Tridente, che ha deciso di lanciarsi anche in questo progetto, anche se non si tratta di una moto come tutte le altre. Come vedrete, infatti, è a quattro ruote.

Maserati, ecco la moto più strana di sempre

Chi mastica il mondo delle due ruote conoscerà sicuramente il marchio Lazareth, che si è sempre divertito nell’elaborare i modelli più interessanti presenti sul mercato. Una delle ultime creazioni di questo marchio francese è la LM 847, che era presente ad EICMA e che abbiamo potuto vedere da vicino, scattando le foto che qui potete vedere. La sua presentazione avvenne al Salone di Ginevra di qualche anno fa, e si tratta di un’opera a quattro ruote, ovvero da due coppie gemelle.

La moto è spinta da un motore V8 Maserati da 4,7 litri di cilindrata e 470 cavalli di potenza massima, ed ha una ciclistica davvero molto particolare. Infatti, ha uno sterzo molto limitato per via della disposizione delle sospensioni e delle ruote gemelle, con la moto che è così costretta a “dividersi” in due in senso longitudinale, consentendo, in tal modo, di posizionare le ruote a due altezze differenti tra di loro.

Per ora, non è stato reso noto quello che è il prezzo di questo modello, che è davvero unico nel suo genere. Di certo, la presenza del motore della casa del Tridente è di gran lunga uno degli elementi che alzeranno di più il costo d’acquisto, visto che spinge delle supercar che superano i 300 km/h di velocità massima. Chi è stato ad EICMA ha avuto la possibilità di vedere dal vivo uno dei mezzi più incredibili che siano presenti sulla faccia della terra, e che sicuramente farà parlare a lungo di sé anche in futuro.