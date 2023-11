EICMA 2023, il Gruppo Piaggio fa sul serio: tutte le novità tra Vespa, Aprilia e Moto Guzzi

Ad EICMA è in corso la kermesse dedicata al mondo delle due ruote, una vera e propria festa che richiama tanti fan. Parla l’uomo di Piaggio.

In quel di Rho Fiere, dallo scorso 7 di novembre, è in corso la kermesse EICMA, un vero e proprio cult per tutti gli appassionati delle due ruote. Quest’anno sono presenti tantissimi marchi, e secondo quelle che sono le premesse, pare che sia in ballo anche il record di visitatori. Non poteva esserci pubblicità migliore, soprattutto in un momento di crisi come quello che stiamo attualmente attraversando dal punto di vista economico, ma la passione domina sempre la scena.

Ad EICMA sono presenti le più grandi novità dal punto di vista del settore prodotto, con tante notizie interessanti per gli appassionati. Non mancano neanche i grandi capi ed i vari responsabili dei marchi, e quest’oggi, vi porteremo all’interno del Gruppo Piaggio, dal momento che due personaggi fondamentali di questo brand hanno detto la loro sul momento attuale e sulle novità portate.

EICMA, ecco le parole di Davide Zanolini

Ad EICMA ha parlato l’Executive Vice Presidente Marketing & Communication del Gruppo Piaggio, ovvero Davide Zanolini. Ecco le sue parole: “Per noi questo è un EICMA molto particolare, perché ci introduce ai 40 anni della Piaggio che ci saranno il prossimo anno. Lo facciamo con uno spirito giovane ed innovativo, e lo facciamo con tutti i nostri marchi. Questo è il primo anno da tanti anni che portiamo delle novità importanti su tutti quelli che sono i nostri marchi. Partendo da Vespa, passando per Moto Guzzi ed Aprilia ed arrivando anche alla stessa Piaggio“.

Zanolini ha poi aggiunto: “Per noi è un EICMA critico in modo del tutto positivo. L’importanza della tecnologia? Siamo in un momento di transizione generazionale in tutti i sensi per il Gruppo Piaggio. Si sta investendo tanto sulla tecnologia, a partire da un brand come Vespa. Può sembrare che questo brand non abbia molta innovazione tecnologica, ma arriva con tutta la gamma dello Small Body, ovvero la Primavera e la Sprint, totalmente rinnovata, sia nei motori che nella tecnologia, ma anche nell’elettrico. Quest’ultimo è un elemento importante per il futuro. Moto Guzzi, da quando ha compiuto 100 anni due anni fa è tornata ad essere più giovane che mai, mentre Aprilia, anche grazie alla spinta delle corse, sta portando tanta innovazione“.

Zanolini ha poi commentato il futuro e quello che è l’obiettivo del Gruppo Piaggio “La cosa che ci rende orgogliosi è che è tutta innovazione fatta in Italia, che nasce dentro i nostri stabilimenti di Pontedera, di Noale Scorzé e di Mandello. In che direzione va il futuro del Gruppo Piaggio? Puntiamo molto sul divertimento, questa è la nostra filosofia. Noi vogliamo riportare i giovani e la gente a divertirsi sulle due ruote. Abbiamo una forza come gruppo, ovvero che copriamo dai 14 anni ai 90 anni con tutti i nostri marchi. La nostra missione è far tornare la gente ad emozionarsi sulle due ruote. Dal nostro punto di vista, faremo di tutto per spingere e far crescere un mercato che sta ancora andando bene e farlo crescere ancora di più ed essere protagonisti in futuro“.

In seguito, la parola è passata a Diego Rioli, responsabile marketing prodotto del Gruppo Piaggio: “Siamo molto contenti di ripresentare oggi Stelvio per Moto Guzzi, visto che aveva interrotto il suo percorso nel 2016. Stelvio torna con una piattaforma del tutto nuova, un nuovo motore 1.042 raffreddato a liquido, che porta ad una prestazione importante in strada, 115 cavalli e 105 Nm di coppia, su una moto Adventure da viaggio. Il segmento delle enduro stradali è un’area in cui abbiamo sempre presidiato e sulla quale ritorniamo con il nostro motore a V trasversale, il cardano, così come il parabrezza regolabile elettronicamente“.

Rioli ha poi aggiunto: “La ricetta perfetta per una buona Guzzi oggi? Deve nascere dall’eleganza delle forme e dal piacere di guida su strada. Le forme non devono essere mai eccessive, ma neanche banali, e questo, presentato in una chiave moderna, riesce ad interpretare in chiave moderna i canoni della Moto Guzzi con tutta la tecnologia che ci deve essere. Avremo per la prima volta in Moto Guzzi i radar posteriori. Mandello dell’Ario è il nostro cuore pulsante e tutto nasce in questo stabilimento, la nuova Stelvio non poteva essere da meno“.