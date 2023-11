The Rocket One, finalmente arriva la moto del futuro: sembra uscita da un film (FOTO)

Il mondo delle due ruote sta cambiando in questi anni, con tante novità in arrivo. Oggi scopriamo The Rocket One, una moto futuristica.

Viviamo una fase di enormi cambiamenti per ciò che riguarda il settore della mobilità, che sta spingendo in maniera molto importante sul discorso legato all’elettrico. Così come le auto, anche le moto vogliono puntare sulle batterie, anche se c’è un netto ritardo rispetto alle quattro ruote. Oggi vi parleremo del bolide chiamato The Rocket One, che è stato svelato proprio in questi giorni ad EICMA, la kermesse dedicata al motociclismo che ogni anno richiama tantissime migliaia di persone ed appassionati.

In quel di Rho Fiera, alle porte di Milano, c’è stato spazio per i marchi di presentare i loro nuovi capolavori e di celebrare la loro storia, ma anche di fare un salto nel futuro. La moto elettrica di cui vi stiamo per parlare è davvero un progetto clamoroso, con The Rocket One che si candida ad aprire una nuova era per il mondo delle due ruote. Andiamo a scoprirla.

The Rocket One, il futuro è già arrivato

Molti si domandano come saranno le moto del futuro, ed EICMA 2023 ci ha fornito una prima risposta importante. Come “Tuttomotoriweb.it” siamo stati presenti all’evento, ed è stato così possibile ammirare una moto che viene dal domani, e stiamo facendo riferimento a The Rocket One, progetto che nasce da un’idea di una start-up francese, una moto elettrica che sembra veramente provenire da un’epoca che ancora non ci appartiene.

La start-up di cui vi stiamo parlando è specializzata in realtà aumentata, tecnologia che ha deciso di riportare anche su questo gioiello a due ruote. Come potete vedere, ci sono alcune novità che non abbiamo mai visto, come il cupolino che è direttamente integrato nella carena, come se i due elementi fossero stati fusi assieme. Guardando la parte anteriore, emerge l’enorme fanale centrale, che ha un’incredibile potenza, in grado di illuminare sino a distanze molto elevate.

Un’altra curiosità assurda è l’assenza del quadro strumenti, visto che le informazioni relative alla guida vengono visualizzate in realtà aumentata, tramite lo speciale casco che chi è in sella è tenuto ad indossare. Pensate che esso rivela gli angoli ciechi e proietta tutte le informazioni relative alla strada che si percorre. C’è da dire che, per essere un progetto sperimentale e del tutto ad emissioni zero, The Rocket One non delude affatto gli appassionati neanche sotto il profilo della potenza e delle prestazioni, che fanno già impallidire gli appassionati.

Infatti, il motore elettrico ha una potenza di 132 kW, pari a 180 cavalli, che per una moto è già un dato notevole. Per raggiungere i 100 km/h partendo da 0 ci vogliono appena 2,6 secondi, una performance da supercar, che conferma la bontà dello scatto dei mezzi elettrici. Per quanto riguarda la batteria, non sono stati forniti dati precisi, ma si parla di un’autonomia molto buona, pari a 400 km. Importante sottolineare come non si tratti di un prototipo, ma di una moto che è in vendita a tutti gli effetti, e che può essere già ordinato.