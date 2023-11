Ferrari, il problema è clamoroso: guardate cosa è emerso sulla Rossa

La Ferrari ha avuto un brutto fine settimana in Brasile, con Charles Leclerc che si è ritirato prima del via. Ora emerge un guaio enorme.

Siamo entrati nella settimana del Gran Premio di Las Vegas, valido come penultimo appuntamento del mondiale di F1 targato 2023. La Ferrari si augura di poter riscattare l’incubo brasiliano, che ha costretto Charles Leclerc al ritiro ancor prima di partire, visto il testacoda avvenuto alla curva della Ferradura nel giro di formazione. Peggio di così, davvero, non poteva andare, oltre al fatto che la SF-23 si è dimostrata nuovamente molto lenta.

Carlos Sainz non è andato oltre il sesto posto, e per fortuna, le Mercedes hanno del tutto sbagliato l’assetto, giungendo ottava con Lewis Hamilton e ritirandosi per noie tecniche con Georrge Russell. La Ferrari è staccata di 20 punti dal team di Brackley nel mondiale costruttori, il che significa che la corsa per il secondo posto è ancora più che aperta, anche se la Rossa non ha un grande potenziale.

Questo significa che bisognerà sfruttare al meglio il fine settimana di Las Vegas, dal momento che la pista del Nevada pare essere più adatta al Cavallino. I lunghissimi rettilinei favoriranno, senza molti dubbi, l’efficienza e la potenza del motore di Maranello, con Hamilton che ha già detto che sarà necessario correre in difesa per il suo team. Nel frattempo, la Scuderia modenese ha trovato un altro problema.

Ferrari, ecco perché Leclerc si è ritirato

Il ritiro di Charles Leclerc maturato ad Interlagos è ancora avvolto nel mistero, ma in queste ultime ore è arrivata una nuova indiscrezione che potrebbe spiegare l’accaduto. Secondo quanto riportato da “Motorsport.com“, un sensore che ha indicato l’avaria alla centralina della Ferrari del monegasco non è stato isolato dai sistemi di sicurezza, per un motivo che ha davvero del paradossale.

Infatti, l’incidente è avvenuto durante il giro di formazione, quando i piloti procedono a bassa velocità. Per quel tipo di andatura, il sensore non viene isolato, ed è per questo che la monoposto è partita in testacoda dopo essersi spenta. Infatti, Leclerc non andava ad una velocità consona per quello che è il ritmo di gara, con il problema che si è verificato che ha così bypassato tutti i vari sistemi che dovrebbero proteggere la meccanica della SF-23.

Secondo quanto riportato dalla stessa fonte, gli elettronici di casa Ferrari avrebbero trovato questa falla risolvendola, nel tentativo di fare in modo che una cosa di questo tipo non si possa più ripetere. Di certo, si tratta dell’ennesimo problema grottesco che colpisce il Cavallino, che già in Qatar aveva visto Carlos Sainz non prenderà il via a causa di una perdita di carburante.

Episodi di questo tipo non possono essere tollerati, dal momento che parliamo pur sempre della squadra più vincente della storia della F1, che da troppo tempo fa brutte figure e non porta a casa risultati. Nel frattempo, va avanti la preparazione della monoposto 2024, che dovrebbe partire da un foglio bianco, archiviando tutto quello che è stato fatto in questo biennio.