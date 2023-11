Ferrari, Leclerc sarà penalizzato? Il mistero sul disastro brasiliano è sempre più grande

La Ferrari ha visto Charles Leclerc non prendere neanche il via in Brasile per via di un problema tecnico. Ecco la situazione.

Il mondiale di F1 si sta spostando verso Las Vegas, dove il Circus debutterà sul nuovo Strip Circuit la prossima settimana. La Ferrari e Charles Leclerc hanno bisogno di rialzarsi dopo il disastro di Interlagos, con il monegasco che non ha potuto sfruttare la seconda piazzola guadagnata in qualifica a seguito di un incidente avvenuto nel giro di formazione. Quando la regia ha inquadrato la SF-23 contro il muro alla curva Ferradura, tutti hanno pensato ad un errore del pilota in fase di riscaldamento della gomma, ma la realtà era ben diversa.

Infatti, Leclerc si è subito aperto via radio affermando che aveva avuto un guasto idraulico, confermando che il monegasco non poteva fare nulla per evitare l’impatto con le barriere. Si tratta della seconda volta in un solo mese in cui una SF-23 è costretta a ritirarsi prima della gara, visto che ciò era già accaduto a Carlos Sainz in Qatar.

Lo spagnolo ha avuto una perdita di carburante di cui ci si è accorti solo prima della gara, ed in quel momento, non c’era la possibilità di riparare la vettura. La Ferrari è incappata in un altro grave problema domenica scorsa, ed ora viene fuori uno scenario che è molto preoccupante.

Ferrari, ecco cosa succederà a Leclerc a Las Vegas

Il problema che ha colpito la Ferrari di Charles Leclerc non è stato chiarito in forma ufficiale dalla Scuderia modenese. Inizialmente, il monegasco ha detto via radio di aver perso l’idraulica, ma poi la situazione è cambiata, con lo stesso pilota che ha parlato dell’entrata in funzione di un sistema di protezione che ha spento la power unit.

Nelle ultime ore, “Motorsport.com” ha parlato invece di un guasto elettronico, ma non c’è un vero e proprio comunicato del Cavallino a riguardo. Sull’edizione di martedì del “Corriere dello Sport“, viene specificato appunto che la casa italiana stia mantenendo il totale riserbo sull’accaduto, e ci sarebbero una notizia buona ed una negativa.

Quella positiva è che la power unit è salva, con Leclerc che non subirà penalizzazioni a Las Vegas. Secondo quanto emerso, pare che dopo le 5 curve precedenti all’impatto il sistema elettronico di autoprotezione abbia letto un valore del tutto fuori norma, decidendo così di bloccare tutto e mandando Charles contro il muro alla Ferradura, da semplice passeggero.

Secondo le indiscrezioni, il motore sarebbe del tutto andato in fumo se non si fosse spento in questo modo, per cui, il sistema di protezione in sé e per sé ha funzionato alla perfezione, permettendo così alla Ferrari di poter riparare la power unit senza doverla cambiare, evitando penalità in griglia.

Stando a queste voci, ovviamente non confermate dalla Scuderia modenese, non ci sarà bisogno di installare una nuova unità propulsiva a Las Vegas, cosa che può tenere, almeno per un minimo, le speranze di continuare a battagliare con la Mercedes per il secondo posto tra i costruttori, con il team di Brackley che conserva 20 punti di vantaggio sulla Rossa. Per fortuna della squadra italiana, le frecce nere hanno vissuto un week-end da incubo ad Interlagos, con George Russell che si è anche ritirato per un guasto tecnico.

Tuttavia, quella fatta dal Cavallino in Brasile è l’ennesima brutta pagina di un periodo nero che non ha alcuna intenzione di fermarsi. Leclerc e Carlos Sainz sono le vittime incolpevoli di una deriva senza sosta, che sta portando il team più vincente e blasonato della storia della F1 verso il baratro.