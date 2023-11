F1, sapete quanto guadagna un meccanico? Le cifre sono eccezionali

In F1 lavora un personale molto preparato, che è sottoposto anche a forti stress. I meccanici sono tra i più impegnati e guadagnano molto.

Il mondo della F1 è caratterizzato dalla presenza di tantissimo personale che lavora per le varie squadre, ed i meccanici sono parti importantissime delle squadre. Per chi non mastica troppo da vicino questo mondo, dobbiamo specificare che i meccanici non si occupano soltanto del cambio delle gomme, ma che sono specializzati nel lavorare sulle monoposto, avendo delle qualità che spesso li avvicinano anche a degli ingegneri.

Infatti, le monoposto di F1, soprattutto quelle di oggi che sono turbo-ibride, sono molto complicate da interpretare, ed è complesso risolvere ogni singolo problema come fanno loro, in pochissimo tempo. Inoltre, i meccanici si occupano di montare e smontare box ed hospitality, un lavoro massacrante considerando che ormai si corrono oltre 20 gare ogni anno, ed è per questo che su tale argomento ci sono molte polemiche. Fare tutte queste corse sottopone il personale a tanti diversi fusi orari ed a tantissimo stress, con alcuni meccanici della Ferrari che, due anni fa in Qatar, ebbero anche un malore dovuto alla fatica.

Questi ragazzi danno tutto per il loro lavoro, ed oggi vi parleremo di quelli che sono i loro stipendi, sui quali non ci sono cifre poi così precise. Di certo, i soldi che portano a casa li meritano proprio tutti, perché lo sforzo al quale sono sottoposti farebbe crollare dopo poco tempo tutti gli altri lavoratori. Andiamo a vedere qual è lo stipendio medio dei meccanici.

F1, ecco gli stipendi dei meccanici

Secondo quelle che sono le stime, i meccanici di F1 guadagnano cifre comprese tra i 45.000 e gli 80.000 euro l’anno, ma va detto che ci sono delle versioni piuttosto discordanti tra ciò che si legge in rete. Infatti, alcune fonti parlano di guadagni ben più bassi, compresi tra i 2.000 ed i 2.500 euro mensili, cifre che, oggettivamente, sembrano sin troppo basse considerando lo stress ed il grande impegno al quale questi ragazzi sono sottoposti.

Ovviamente, parliamo di guadagni netti che non comprendono le spese per gli hotel e le trasferte, che sono tutti a carico delle varie squadre per le quali lavorano. Di certo, i team di F1 fanno vivere delle esperienze uniche ai loro uomini, che vengono sempre ospitati in alberghi di lusso quando si recano nelle varie parti del mondo per le gare, ottenendo, almeno alla fine delle giornate in pista, il giusto relax, del quale c’è grande bisogno per poter lavorare al meglio durante le ore in cui le vetture vanno in pista o necessitano di riparazioni.

Per quanto riguarda gli stipendi, non siamo a conoscenza di eventuali riduzioni legate al Budget Cap, che è stato inserito nel 2021 e che qualche cambiamento lo ha sicuramente portato. Secondo quanto sappiamo, i guadagni dei meccanici sono rimasti più o meno simili, ma in molti casi, è accaduto che il personale sia stato dirottato su altri progetti, come accaduto in Ferrari con il programma Hypercar, che ha portato a grandi soddisfazioni.