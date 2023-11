Dramma nel mondo del motorsport: se n’è andato un grande pilota

Troppo spesso ci capita di sentire di morti improvvise nel mondo del motorsport, ed è ciò che è accaduto anche stavolta. Tutti in lacrime.

Il mondo del motorsport è ricco di campioni eccezionali, che ci hanno regalato dei momenti di grande emozione in pista, ma a volte dobbiamo affrontare anche degli incredibili lutti, dei momenti che fanno male a tutti. Purtroppo, in tutte le cose c’è sia la vita che la morte, e sappiamo molto bene quanto le corse possano essere pericolose, come riportato anche sui pass che vengono dati a stampa ed ospiti quando entrano nei paddock delle piste.

Gli sport motoristici sono molto pericolosi, anche se negli ultimi anni si è fatto davvero di tutto per migliorarli e renderli più sicuri, con la fatalità che può essere sempre dietro l’angolo. Tuttavia, oggi vi parleremo di una morte che è avvenuta fuori dagli ambienti del motorsport, e che forse, proprio per questo, ci ha lasciato ancor più di sasso. Colui che se ne è andato era una leggenda delle quattro ruote, anche se in un tipo di competizione molto diverso da ciò che ci siamo abituati. Ecco cosa è successo.

Motorsport, arriva un’altra morte drammatica

Dopo una breve malattia, è venuto a mancare il pilota Kyle LeDuc, una leggenda delle corse fuoristrada, icona dell’Extreme E. Il pilota ha corso in questa serie nella stagione inaugurale, ovvero il 2021, assieme a Sara Price nel team del grande Chip Ganassi, uno dei nomi più noti dell’automobilismo americano. Lo scorso anno, ha preso parte a quattro eventi per il team appena citato, con la sua prima ed unica vittoria che è arrivata lo scorso anno al NEOM Island X Prix. Pensate che, nel corso della sua carriera, LeDuc ha ottenuto ben oltre 100 vittorie, nei campionati più disparati, diventando uno specialista di queste categorie.

Pensate che LeDuc ha portato a casa ben 7 campionati Pro 4, sei nella Lucas Oil Off Road Racing Series ed un altro nella serie Championship Off-Road che è stato creato molto di recente. Inoltre, ha ottenuto anche tanti altri titoli minori, tra cui un paio Pro Lite, tre Lucas Oil Off Coppe Challenge Road Racing Series, due campionati mondiali Pro 4 e due titoli di pilota dell’anno LOORRS.

Insomma, parliamo di un grande campione a tutti gli effetti, di un pilota che ha segnato la storia del motorsport fuori strada. Il lutto ed il cordoglio ha invaso il mondo del web, con tutto il motorsport che si è stretto attorno alla famiglia della vittima. DeLuca aveva solo 42 anni ed ha lasciato la moglie Amber ed i loro due figli, che avevano sicuramente bisogno di tanto tempo da passare con il loro papà.

Come redazione, ci teniamo a porre le nostre più sincere condoglianze alla famiglia del pilota, in un momento di enorme dolore, abbracciando tutti i membri della famiglia in maniera virtuale. La malattia che si è portato via il pilota non è stata specificata, ma deve essere stata letteralmente fulminante, visto che se l’è portato via in pochi mesi dopo la diagnosi.