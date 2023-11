Valentino Rossi torna in azione: la nuova avventura del Dottore fa sognare i tifosi

La stagione di Valentino Rossi sembrava terminata, ma ora è arrivata una grande novità. Ecco dove scenderà in pista.

Il 2023 di Valentino Rossi è stato un anno estremamente positivo, che lo ha visto vincere le sue prime gare dopo l’inizio della full immersion nelle quattro ruote. Il pilota di Tavullia si è imposto alla Road To Le Mans, la gara di contorno della mitica 24 ore, al volante della BMW M4 GT3 del team WRT. Dopo un 2022 difficile con l’Audi R8 LMS, il “Dottore” ha dimostrato subito un feeling migliore con l’auto bavarese, chiudendo a podio la 24 ore di Dubai di metà gennaio.

Dopo il successo in terra francese, Valentino Rossi si è ripetuto assieme a Maxime Martin in Gara 2 Misano, nell’ambito del fine settimana Sprint del Fanatec GT World Challenge. Il “Dottore” ha messo in mostra una crescita impressionante, concludendo a podio anche a Brands Hatch e nel gran finale di Zandvoort, dimostrandosi molto a proprio agio al volante della M4 GT3.

Il nove volte campione del mondo del Motomondiale ha un obiettivo molto chiaro, ovvero quello di arrivare a correre la 24 ore di Le Mans. In tal senso, nelle ultime ore è arrivata una novità importante, visto che può essere vista come un primo passo in questa direzione. L’ufficialità è arrivata da poco, ed i suoi tifosi stanno già esultando.

In questo fine settimana, Valentino Rossi volerà in Bahrain per prendere parte ai Rookie Test del FIA WEC, una giornata di prove prevista per domenica, dopo la fine del campionato del mondo endurance. Sabato si correrà infatti la 8 ore del Bahrain, nella quale Toyota e Ferrari andranno a giocarsi il titolo mondiale piloti, dal momento che la casa giapponese ha vinto già quello costruttori al Fuji.

I due equipaggi della casa del Sol Levante sono davanti in classifica e sono i grandi favoriti, ma la Ferrari non vuole mollare ed è pronta a cogliere qualsiasi possibilità. Valentino Rossi sarà presente in pista e si godrà lo spettacolo della gara, per poi scendere in pista alla domenica e fare il proprio debutto assoluto su un prototipo.

Infatti, girerà con l’Oreca 07 Gibson del team WRT, vettura di classe LMP2. Il team di Vincent Vosse ha corso e vinto in ogni categoria, ed ormai da diversi anni milita anche nel FIA WEC, e nel 2024 andrà anche a schierare le sue BMW M4 GT3 nella nuova classe riservata alle Gran Turismo.

A big name to add to the list; Valentino Rossi will take part in the WEC Rookie test 🇧🇭

The Doctor will be driving the Team WRT LMP2 car on Sunday.#WEC #WECRookies | @ValeYellow46 pic.twitter.com/OPAdaXNZjH

— FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) November 2, 2023