Valentino Rossi, debutto assoluto sulla nuova auto: le immagini sono folli

Nella giornata di domenica, Valentino Rossi ha fatto il proprio esordio di un’auto del tutto nuova per lui. Ecco le immagini.

La stagione 2023 di Valentino Rossi ha regalato grande soddisfazioni, con ben due vittorie maturate al volante della BMW M4 GT3. Il debutto su quest’auto è avvenuto alla 24 ore di Dubai di metà gennaio, nella quale ha chiuso sul podio con un bel terzo posto. In seguito, si è imposto alla Road to Le Mans, gara di contorno della 24 ore francese, per poi ripetersi anche nel Fanatec GT World Challenge.

Si è trattato del primo successo ottenuto in questo campionato, maturato in Gara 2 a Misano assieme all’esperto Maxime Martin sulla M4 GT3 del team WRT. Si è trattato di un netto step in avanti rispetto al 2022, quando guidava un’Audi R8 LMS con la quale non ha mai trovato un feeling.

Tuttavia, per il proprio futuro Valentino Rossi ha in mente nuove sfide, ed in queste ultime ore è andato in scena il debutto assoluto in una nuova categoria. C’è da dire che le cose sono andate molto bene, dal momento che è salito su una vettura che non aveva mai visto in passato.

Valentino Rossi, debutto ufficiale nei test del FIA WEC

Nella giornata di sabato, si è conclusa la stagione 2023 del FIA WEC, con la Toyota #8 di Sébastien Buemi, Ryo Hirakawa e Brendon Hartley che si è confermata campione del mondo. Nei box di Sakhir era presente anche Valentino Rossi, precisamente in quello del team WRT, la squadra per la quale gareggia nel Fanatec GT World Challenge.

There’s something special about seeing that #46 ✊ First experience driving a Le Mans Prototype for Valentino Rossi as he took the wheel of Team WRT’s LMP2 at today’s WEC Rookie Test in Bahrain. 💪#WEC pic.twitter.com/m21a6rqtLq — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) November 5, 2023

Il dottore ha assistito dal vivo alla parata delle Oreca 07 Gibson del team di Vincent Vosse, con la #41 di Rui Andrade, Robert Kubica e Louis Deletraz che ha trionfato, portandosi a casa anche il titolo della classe LMP2. Si è trattato di un finale perfetto per la compagine belga, che dovunque vada a correre, porta sempre a casa dei grandi risultati.

Durante la settimana, era stato annunciato il debutto di Valentino Rossi su questa vettura, che è infatti avvenuto nella giornata di domenica, nei cosiddetti Rookie Test. Il miglior tempo assoluto è andato alla Ferrari 499P di Robert Shwartzman, che ha girato in 1’48”559, ed anche per il giovane russo si è trattato di un esordio sulla vettura del Cavallino gestita da AF Corse.

Come detto, il “Dottore” ha girato su un’auto della classe LMP2, e c’è da dire che è andato molto forte. Infatti, ha percorso ben 38 giri facendo molta esperienza chiudendo terzo nella sua sessione di guida, con un ritardo di quasi un secondo e mezzo dal battistrada, ma senza commettere errori e girando con molta regolarità.

Il pilota di Tavullia è parso a proprio agio su una vettura ben diversa rispetto a quelle a cui è abituato, un primo passo verso la presenza nel FIA WEC di cui si parla per il futuro. Al momento, non è chiaro dove correrà nel 2024, ma il mondiale endurance pare una delle alternative più probabile.

Tuttavia, dovremmo vederlo nella nuova classe GT3 con una BMW M4, dal momento che il regolamento della classe Gran Turismo cambierà il prossimo anno, ammettendo questa tipologia di vetture dopo la fine dell’era delle GTE. Per il “Dottore” potrebbe così avvenire il debutto alla 24 ore di Le Mans, ma potrebbe essere solo il primo passo.

Infatti, il suo obiettivo è quello di salire sulla hypercar di casa BMW, la M Hybrid V8 che debutterà il prossimo anno nel FIA WEC e che quest’anno ha corso nell’IMSA americano. Presto dovrebbe esserci un test anche su questa vettura, che di certo vorrà dire la sua nella prossima stagione.