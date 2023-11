Leclerc via dalla Ferrari? L’indiscrezione gela i tifosi

Charles Leclerc potrebbe lasciare la Ferrari a fine 2024, ed ora le voci si fanno più intense. Ecco come stanno andando le cose.

La Ferrari è tornata a casa con un pugno di mosche in mano dal Gran Premio di San Paolo, con Charles Leclerc che non è nemmeno partito e Carlos Sainz che ha chiuso al sesto posto. La SF-23 è un vero e proprio horror su ruote, una monoposto da incubo che va direttamente nella “flop” ten della storia del Cavallino. Il problema è che di auto non competitive se ne iniziano a vedere troppe a Maranello, e la situazione sta diventando imbarazzante.

Leclerc sarebbe dovuto partire secondo in Brasile, ma un guasto lo ha portato contro il muro quando stava affrontando il giro di formazione. Cose del genere, se ti chiami Ferrari, sono inaccettabili, ma ormai stanno diventando la normalità. Ed il giovane monegasco è davvero stanco di tutto ciò.

Leclerc, ecco perché le voci fanno già paura

Non è un mistero che uno dei piatti forti del mercato della F1 sia Charles Leclerc, il cui accordo con la Ferrari scadrà alla fine del 2024. Il monegasco ha detto più volte che da parte sua c’è l’intenzione di rinnovare, ma secondo quanto riportato dal “Corriere della Sera“, potrebbe esserci la possibilità di un ripensamento.

In questi periodi sono iniziate le trattative relative al rinnovo, ma è chiaro che dopo l’ennesima umiliazione di Interlagos, i dubbi siano leciti. Inoltre, pare che Frederic Vasseur sia stanco della situazione e che ritenga gli uomini non all’altezza, e c’è da dire che dar torto al team principal è davvero impossibile.

A Maranello i nervi sono molto tesi, ed ormai siamo di fronte ad una realtà molto chiara. All’interno della Ferrari non c’è qualità, oltre che di strutture e di organizzazione, è anche un problema di uomini. Questo organigramma non è all’altezza del team più vincente della storia della F1, ed è probabile che anche Leclerc stia iniziando ad accorgersi che con queste premesse il mondiale rimarrà per sempre un miraggio.

Al momento però, il monegasco ha un discreto problema su cui riflettere, che è quello relativo alla mancanza di alternative valide. Charles sarà libero a fine 2024, ma per il 2025 non ci sono sedili di livello liberi. La Mercedes ha confermato George Russell e Lewis Hamilton per altri due anni, mentre andare in Red Bull, al fianco di un Max Verstappen straripante, sarebbe un rischio troppo grosso, fermo restando che il team di Milton Keynes non metterà mai il #16 accanto al suo campione.

La McLaren ha già blindato Oscar Piastri e Lando Norris, ed è così che una delle poche occasioni potrebbe essere l’Aston Martin. Il contratto di Fernando Alonso scadrà a fine 2024, e secondo molte voci potrebbe non arrivare un ulteriore rinnovo, a meno che la verdona non faccia un enorme step a livello di competitività.

Tutte le altre squadre non possono pensare di competere per il vertice, a cominciare dall’Alpine che è un team in balia di sé stesso. Restando così le cose, la migliore alternativa di Charles è quella di restare in Ferrari, ma non dobbiamo dimenticarci che in F1 le sorprese sono sempre dietro l’angolo e le cose possono cambiare in fretta.

Una delle fortune dei ferraristi è che il monegasco è attaccato moralmente alla casa italiana, di cui è sempre stato tifoso, con il sogno di riportarla in alto e di fare la storia. A volte però, lo spazio per i sentimenti deve essere messo da parte, altrimenti c’è il rischio di restare una promessa a vita, ovviamente non sbocciata.