Ferrari, che figuraccia: anche Fiorello e Totti la prendono in giro

La Ferrari è un disastro continuo, ed anche Rosario Fiorello e Francesco Totti ci hanno riso sopra. Ecco cosa è successo.

Nuovo disastro per la Ferrari nel Gran Premio di San Paolo, dove Charles Leclerc si è ritirato nel giro di formazione, mentre Carlos Sainz si è dovuto accontentare del sesto posto. La SF-23 è lenta, inaffidabile ed inguidabile, una monoposto da incubo, figlia dell’assurda gestione di Mattia Binotto e di un gruppo di lavoro non all’altezza.

In questi giorni, stanno circolando varie indiscrezioni, che parlano di alcune lamentele di Frederic Vasseur riguardo un personale non all’altezza. In sostanza, il team principal ha capito che, accanto a lui, c’è gente che non merita di vestire la casacca del Cavallino, ma non è facile ribaltare un team di F1 in pochi mesi.

Va detto che questo lo si era già capito da tempo, ed ora è arrivato il momento di fare piazza pulita. A Maranello non funziona nulla, non c’è comunicazione tra i reparti, le strutture sono vecchie e non ci sono investimenti, mentre Red Bull, McLaren ed Aston Martin preparano gallerie del vento nuove di zecca.

La Ferrari è solo un vecchio ricordo di ciò che conoscevamo in passato, e pare essere rimasto soltanto il nome a quel mito che faceva battere i cuori dei tifosi. Anche il grande Rosario Fiorello ha deciso di fare ironia sulle disgrazie di Leclerc e della Rossa, e di certo, per la casa di Maranello non è una bella pubblicità a livello globale.

Ferrari, Fiorello e Totti fanno ironia su Leclerc

Uno dei programmi più seguiti nei palinsesti mattutini è quello di Rosario Fiorello, che al Foro Italico conduce Viva Rai 2, sempre molto seguito e ricco di ospiti interessanti. Vi stare chiedendo in che modo possa essere coinvolta la Ferrari, ed il motivo lo capirete subito. Infatti, il comico siciliano è solito scherzare su fatti che spaziano tra vari argomenti, ed anche lo sport è di suoi interesse.

Nella puntata successiva al GP di San Paolo, lui e Francesco Totti hanno dato un’occhiata alla rassegna stampa, e sono capitati su un articolo nel quale si parlava della disfatta di Charles Leclerc sul tracciato brasiliano. Il monegasco ha richiesto aiuto alla Madonna, parlando di un viaggio a Lourdes che possa portargli fortuna.

Fiorello ha affermato: “Leclerc out prima del via, “mi resta solo Lourdes”. Sì, la Madonna gli ha detto vieni pure ma porta l’autografo di Verstappen. Povero Leclerc, ritirarsi nel giro di riscaldamento deve essere come farsi male e non poter giocare una partita durante il riscaldamento prima di una partita“, ha detto rivolgendosi a Totti.

Fiorello per Charles Leclerc è il crossover che volevo e speravo pic.twitter.com/4LaSAVA4xN — Michele 🏎🏎 (@Megheee_) November 6, 2023

L’ex capitano della Roma, leggenda del calcio italiano e mondiale, ha replicato sorridendo: “No, quando sta sul pullman“. Lo studio è esploso in una risata contagiosa, e per la Ferrari, ancora una volta, non si è di certo trattato di un figurone. L’emblema delle quattro ruote italiane, la squadra più vincente della storia della F1 ridotta in questo stato. E la colpa non è di certo di chi fa una sana ironia.