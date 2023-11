La Ferrari il suo Mondiale l’ha vinto: il dato è da record

La Ferrari ha ottenuto un successo clamoroso sul fronte delle azioni, con il marchio che continua a volare. Tutti i dettagli.

In casa Ferrari si sta per chiudere un 2023 da record, con una crescita che non accenna ad arrestarsi. Dopo aver sfiorato il miliardo di euro di utile netto lo scorso anno, questo fronte potrebbe essere battuto a fine anno, ma non è di certo finita qui visti gli ultimi dati.

La Ferrari ha fatto sapere che la vendita delle auto ibride ha superato le termiche, un’inversione di tendenza che può dare il via ad un futuro del tutto diverso. Nel 2025 arriverà anche la prima elettrica, ed in attesa di quel momento, i vertici si possono godere il grande aumento di valore delle proprie azioni.

Ferrari, le azioni toccano i massimi storici

Per la Ferrari è un momento brillante dal punto di vista finanziario, e la conferma arriva anche da quanto riportato su “Il Sole 24 Ore“, dove è apparso un interessante approfondimento. La quota di 300 euro è stata superata, con le azioni che sono arrivate ai massimi storici, un risultato che è davvero eccezionale per la casa di Maranello, da anni quotata in borsa.

L’ultimo report degli analisti di “Barclays” ci fa capire quanto sia in forma la casa italiana, che ha iniziato a parlare di overweight. Il titolo Ferrari in poche sedute è passato da 282 euro a sfiorare i 309, il tutto tra fine ottobre ed inizio novembre, un rialzo che ha davvero del clamoroso e che fa esultare i vertici del Cavallino.

Barklays prevede che presto il tasso salirà a 350 euro, una previsione ottimistica, ma che è in linea con quella che è la crescita del Cavallino. Il management ha parlato di un notevole price-mix, ed un altro fattore determinante è quello legato al possibile aumento dei costi per compensare la forte inflazione del periodo.