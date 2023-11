Lamborghini, questo storico modello “distrutto” è in vendita: ha fatto la storia del cinema

Una Lamborghini risalente a tanti anni fa verrà venduta all’asta, dopo aver fatto un pezzo di storia del cinema per la presenza in un film.

Il mondo del cinema e quello delle auto sono spesso legati a doppio filo, con tantissimi film che hanno segnato un’epoca che hanno visto le auto come grandi protagoniste. Oggi vi parleremo di una Lamborghini Countach incredibile, un modello che tutti voi ricorderete per la presenza in una pellicola impossibile da dimenticare.

La Countach è una vettura sportiva prodotta dalla casa di Sant’Agata Bolognese tra il 1971 ed il 1990, disegnata dal grande Marcello Gandini. La progettazione fu opera di Paolo Stanzani, due nomi che hanno fatto la storia della Lambo, e che sono stati in grado di produrre un gioiello che è tra le più belle auto di sempre.

La Lamborghini Countach è un capolavoro, un orgoglio italiano, che è stato scelto anche per “recitare” una parte importante in un film molto famoso, che narra la storia di un personaggio molto discutibile. Stiamo parlando di The Wolf of Wall Street, con Leonardo Di Caprio nel ruolo del protagonista. Ora il veicolo è in vendita.

Lamborghini, ecco la Countach del film con Di Caprio

Nel film The Wolf of Wall Strett, Leonardo Di Caprio interpreta magistralmente il ruolo di Jordan Belfort, un broker che ha basato la sua ricchezza su truffe in borsa, sino a finire in galera per diverso tempo. Di certo, la vita di questo personaggio è stata molto particolare, visto l’abuso di alcol e droga, sino alla parabola discendente che la pellicola ci ha portato a scoprire. La Lamborghini Countach è apparsa in una scena, ed ora vi parleremo di questa clamorosa vicenda.

Infatti, per il film ne sono state realizzate due, una integra ed un’altra modificata per farla apparire distrutta. Proprio quest’ultima è ora in vendita per mano di Bonhams Cars, con un prezzo stimato tra 1,5 e 2 milioni di dollari, un costo d’acquisto che ci sta tutto considerando la storia di questa vettura, che è diventata famosissima per via della sua presenza nel film.

Per preparare la vettura alle scene, sono state procurate delle ammaccature facendola sbattere contro un camion, per poi sbatterla anche contro una piattaforma d’acciaio. Dunque, non si tratta affatto di un’illusione ottica, visto che la supercar di casa Lamborghini è stata danneggiata a tutti gli effetti. Ora può essere la vostra nel caso in cui siate interessati ad un qualcosa di simile.