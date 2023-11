Ducati, Bagnaia scaccia la pressione: promessa da brividi ai fan

La MotoGP si avvia alla volata decisiva con un duello palpitante tra Pecco Bagnaia e Jorge Martin. Ecco cosa ha rivelato Pecco in conferenza.

I piloti della top class sono arrivati a Sepang per il terzultimo appuntamento della stagione. Pecco Bagnaia è carichissimo in vista di una corsa che, nella passata stagione, lo ha visto protagonista di uno dei duelli più emozionati in assoluto. Anche in quel caso Pecco doveva dimostrare di essere all’altezza di un rivale in sella ad una Ducati.

La sfida per il trionfo versus Bastianini segnò, probabilmente, il momento decisivo della carriera in top class del piemontese. In una sfida senza esclusioni di colpi avrebbe potuto commettere un errore e prestare il fianco al ritorno di Fabio Quartararo, ma l’attuale numero 1 della griglia dimostrò di meritare il Mondiale. A quel punto la strada risultò in discesa sino ai festeggiamenti di Valencia.

Se nessuno ricorda protagonista, a Sepang, l’alfiere della Pramac è perché, dopo la pole position, dopo un dominio schiacciante nei primi giri, finì a terra. Nel 2022 il fenomeno madrileno lasciò strada a Bagnaia e Bastianini, ma siamo certi che ora venderà cara la pelle. Dopo la caduta di Montmeló del rivale, Martin si è, letteralmente, trasformato in un cannibale.

Ha recuperato un enorme svantaggio e si è portato in testa alla graduatoria. Gli errori compiuti nelle sfide domenicali in Indonesia e Australia sono stati pesanti, ma grazie ad un doppia vittoria in Thailandia, Martinator si è riportato a soli 13 punti dalla vetta, occupata da Bagnaia. A Sepang sarà sfida totale tra i due, senza dimenticare tutti gli altri ducatisti.

La promessa di Bagnaia

Dopo la tappa di Buriram, Pecco ha avuto il tempo di riprendere fiato. Si è ripresentato con grande determinazione nella press conference a Sepang. Il centauro non si è nascosto e ha ammesso che si tratta di una delle sue piste preferite dell’intero calendario. E’ molto contento di correre in Malesia perché ha ricordi dolcissimi. “Speriamo di essere fortunati con il meteo, ma ritengo ce saremo competitivi in ogni condizione. Alcune parti della pista, poi, sono state riasfaltate, per cui sarà tutto molto interessante“, ha affermato Pecco.

In caso di pioggia potrebbe essere una roulette in cui anche campioni come Marc Marquez e Fabio Quartararo potrebbero avere un ruolo. Ecco gli orari della tappa malesiana. La pressione giocherà un ruolo nella sfida finale tra i due ducatisti: “Penso che avere pressioni simili sia solo un piacere. Siamo in lotta per il titolo. Se non provassimo queste sensazioni vorrebbe dire che non ci interessa molto. Anzi, io credo che sia un grande carburante per me“.

Il rider piemontese ha difeso anche il teammate Bastianini che, dopo una stagione sfortunata, dovrebbe conservare la sella della moto più ambito nel lotto. Si giocherà , salvo sorprese, le sue chance nella prossima annata nel team factory, provando a unirsi alla festa insieme a tutti gli altri colleghi di marca.