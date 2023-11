MotoGP, GP Malesia: Orari TV e Streaming su SKY e TV8

La sfida mondiale della MotoGP si sposta in Malesia, sul tracciato di Sepang. Ecco gli orari per seguire il duello in casa Ducati.

Il rush finale della MotoGP è pronto a partire, con Pecco Bagnaia ed Jorge Martin separati da 13 punti in classifica. Il terz’ultimo appuntamento è in programma a Sepang, per il Gran Premio della Malesia, che lo scorso anno fu a dir poco determinante per l’assegnazione del titolo mondiale.

Pecco ebbe un sabato molto difficile, ma poi piazzò una partenza da fenomeno assoluto, salendo dal nono al secondo posto. Per chi non dovesse ricordarlo, la pole position la fece segnare Martin che poi dominò i primi giri, per poi cadere a terra mentre era tranquillamente al comando, regalando il primo posto a Bagnaia. Tuttavia, anche il campione del mondo della MotoGP non ebbe di certo vita facile.

Infatti, fu protagonista di una battaglia esaltante con Enea Bastianini, in sella alla Ducati del Gresini Racing, che fu in grado di mettergli pressione fino alla fine. Pecco mise una seria ipoteca sul titolo, che poi portò ufficialmente a casa a Valencia, ed ora avrà bisogno di un week-end molto simile per pensare di fare un passo in avanti in chiave iridata.

I 13 punti di vantaggio nei confronti di Martin non sono affatto rassicuranti, sorpattutto per via del grande passo che ha messo in mostra lo spagnolo nelle ultime gare. Dal punto di vista delle performance, Martin ha un passo nettamente superiore, ed ha anche dimostrato di poter vincere quando non è così superiore ai rivali.

La gestione della gara di Buriram è stata davvero notevole, con un mastino come Brad Binder che sembrava poter essere in grado di batterlo, ma che si è poi dovuto arrendere alla superiorità in fase di staccata del rider iberico. Bagnaia ha qualcosa che gli impedisce di rendere al meglio, cosa che è emersa a partire dalla caduta di Barcellona, quella che potrebbe essere stata la causa della riapertura dei giochi mondiali.

La Malesia è una pista molto gradita a Bagnaia, ma da parte sua c’è bisogno di un fine settimana perfetto. Pecco deve fare progressi in qualifica, perché è lì che è nettamente in ritardo rispetto a Martin, il quale, nel caso in cui non dovesse commettere nuovi errori, sembra il grande favorito allo stato attuale delle cose.

MotoGP, ecco gli orari del Gran Premio della Malesia

La Malesia è una pista che ha spesso sorriso alla Ducati in MotoGP, dal momento che, oltre al successo di Pecco Bagnaia dello scorso anno, anche Andrea Dovizioso dettò legge qui nel biennio 2017-2018, mentre, in passato, era toccato anche a Casey Stoner, che trionfò sia nel 2007 che nel 2009 su questo impianto.

Come ben sappiamo, la MotoGP ha anche dei ricordi molto tristi legati a Sepang vista la morte di Marco Simoncelli, avvenuta nel 2011. Di certo, quello che accadde il 23 di ottobre di 12 anni fa non verrà mai dimenticato, e siamo certi che anche quest’anno ci saranno vari omaggi per ricordare la sua memoria.

Il circuito di Sepang misura 5.543 metri ed ha ben 15 curve, con il suo debutto che avvenne nel 1999 con il GP di F1. Il Motomondiale arrivò qui per la prima volta proprio in quell’anno, e siamo certi che darà grande spettacolo anche in questo week-end. La sfida per il mondiale è accesa.

Orari TV GP Malesia su SKY

Venerdì 10 novembre

Prove libere 1

03:45-04:30;

Prove libere 2

08:00-09:00;

Sabato 11 novembre

Qualifiche

03:50-04:30

Sprint Race

08:00

Domenica 12 novembre

07:00

Orari TV GP Malesia su TV8

Sabato 11 novembre

Qualifiche

03:50-04:30 in diretta anche su TV8

Sprint Race

08:00 in diretta anche su TV8

Domenica 12 novembre

Gara