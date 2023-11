Avete visto la nuova auto di Max Pezzali? Ha scelto un’icona inglese

Il cantante degli 883 ha acquistato una nuova vettura cabrio per i suoi spostamenti tra un tour e l’altro. Ecco di quale modello si tratta.

Massimo Pezzali è nato il 14 novembre 1967 a Pavia, figlio unico di una coppia di fiorai. In famiglia nessuno era portato per la musica, ma sin da ragazzino il lombardo aveva in mente di creare una band. Conobbe tra i banchi di scuola Mauro Repetto. Iniziarono a scrivere le prime canzoni insieme al liceo.

Dopo essersi diplomato e aver superato un solo esame alla facoltà di scienze politiche, Max decise di lasciare l’università per dedicarsi anima e corpo alla musica. Con il senno di poi è stata una scelta saggia. Dal microfono di Pezzali sono venuti fuori dei tormentoni che hanno rappresentato una epoca. Il frontman degli 883, insieme all’amico Mauro Repetto fondarono nel 1989 il gruppo 883. In seguito ha scelto poi di proseguire una carriera da solista.

In carriera, sia nel gruppo storico che individualmente, ha collezionato risultati di spessore. La sua raccolta di successo TuttoMax ha ottenuto il disco di diamante in Italia. Tra gli album di inediti Time Out (2007) e Terraferma (2011) venne pubblicato l’album dal vivo Max Live 2008, mentre nel 2012 e nel 2013 uscirono Hanno ucciso l’Uomo Ragno 2012 e Max 20, riprendendo tutte le migliori canzoni del gruppo. Nel 2020, dopo anni di silenzio, è stato il quinto album di inediti Qualcosa di nuovo.

Max Pezzali ha fatto la storia della musica italiana con ben 7 milioni di dischi venduti. Ha vinto tredici Telegatti, tre Festivalbar su dodici partecipazioni. Ha ottenuto Un disco per l’estate su due partecipazioni, dieci Italian e Wind Music Awards, un Premio Lunezia, tre partecipazioni al Summer Festival, quattro Premi Italiani della Musica, tre Venice Music Awards, sette Premi Roma Videoclip, due TRL Awards e tre World Music Awards. Un numero 1 assoluto.

La scelta di Max Pezzali

Il cantante non ha comprato un’auto qualsiasi. Nella sua collezione è rientrata una spettacolare Mini Cabrio. Come potrete apprezzare nella foto in basso pubblicata su Facebook dalla Concessionaria BMW Lario Bergauto, Max ha voluto una nuova Mini Cabrio di colore blu. La vettura è un vero must per versatilità e sportività.

Bassa, larga e potente la Mini è sempre stata una valida alternativa alle sportive più care e, spesso, anche meno divertenti sulle strade di tutti i giorni. A partire dagli anni ’60 la vettura divenne famosa perché risultò evidente il legame con una concezione quasi da go-kart, registrando grandi risultati nel Rally. Adatta ad affrontare qualsiasi superfice ha coinvolto una nuova generazione di ragazzi con il lancio della nuova serie.

Ben prima delle proposte elettriche, la BMW, proprietaria del marchio inglese, lanciò la Mini One con un motore 1.5 litri a benzina a 3 cilindri con 136 CV (sigla BMW B38). Un 4 cilindri 2.0 a benzina (sigla BMW B48) che sprigiona 192 CV (178 CV dal 2021) per la Cooper S e 211 CV per la Cooper S con kit JCW Pro e 231 CV per la versione più pepata. La versione scoperta regala quel tocco di sportività che in primavera tornerà molto comodo al cantante lombardo.