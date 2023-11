Alfa Romeo, nuova Giulia per i Carabinieri? Le immagini sono spaventose

L’Alfa Romeo ha sempre avuto un forte legame con i Carabinieri, ed ora emergono delle immagini pazzesche. Ecco il modello.

Il marchio Alfa Romeo è uno dei più in forma in assoluta, dal momento che la sua crescita non si ferma pur in un periodo in cui il settore automotive non è di certo al meglio. Il marchio del Biscione ha da poco svelato la nuove 33 Stradale, ovvero la magica supercar da oltre un milione di euro, che è già andata sold-out.

Tuttavia, oggi non vi parleremo delle novità pronte per il futuro del marchio, ma del forte legame che c’è tra l’Alfa Romeo ed i Carabinieri. Il 2023 è stato l’anno del debutto del SUV Tonale con la livrea di questo corpo, con la prima uscita ufficiale che è avvenuta alla parata del 2 giugno a Roma, per la Festa della Repubblica.

Da tantissimo tempo la casa di Arese fornisce le vetture all’Arma dei Carabinieri, ed ora, un famoso designer ha immaginato una nuova versione della Giulia in questa livrea. Rispetto al modello attuale, ci sono davvero tantissime novità che fanno sognare i fan, e che ora andremo ad analizzare.

Alfa Romeo, ecco la Giulia per i Carabinieri

Sul canale YouTube di Tommaso D’Amico è apparso un video in cui viene mostrata l’Alfa Romeo Giulia dei Carabinieri, e fin qui non vi sembrerà una novità. Infatti, da ormai diversi anni l’elegante berlina del marchio del Biscione è al servizio dell’Arma, ma questo modello è del tutto rivisto.

L’aspetto, per stessa ammissione dell’auto, è del tutto rinnovato, con la plancia strumenti che è corredata da una vasta serie di optional, ed un motore a benzina 2.0 turbo da 220 cavalli a spingerla. Si tratta, in particolare, della specifica AT Q4, che di certo farebbe andare molto forte questa vettura nelle fasi più delicate.

Il cambio è automatico e la trazione è RWD, con i cerchi in lega da 19″ che vengono aggiunti come optional. Per quello che riguarda la livrea, questa Giulia assume quella classica dei Carabinieri, con le classiche saette e bande rosse e la scritta dell’Arma in bella vista, sia sulla fiancata che sul frontale.

Va specificato che questo modello è frutto solamente della fantasia dell’autore e che non c’è in programma l’uscita di quest’auto, visto che la Giulia cambierà nel 2025 con l’arrivo della sola versione elettrica, che quindi, non potrà montare il motore sopracitato. Tuttavia, sognare non costa nulla e questa vettura è davvero spettacolare.