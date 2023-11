Audi, guardate questa R8 che gira al Nurburgring: forme assurde

L’Audi ha portato al debutto al Nurburgring una versione molto curiosa della R8. Cerchiamo di capire dove la vedremo.

Il marchio Audi ha in mente un cambiamento radicale per la propria gamma in chiave futura, con l’elettrico che sarà il grande protagonista a partire dal 2026. Da quella data, infatti, non verranno più prodotte vetture dotate di motore a combustione, se non quelle della gamma sportiva RS che continueranno a far battere i cuori.

Tra le termiche che spariranno c’è anche l’Audi R8, la supercar della casa di Ingolstadt. Si tratta di uno dei modelli più amati da parte degli appassionati, che è ormai sul mercato da oltre 15 anni, e che sta per essere messa fuori dalla produzione. Ora è pronta per fare il proprio debutto una vettura del tutto nuova, che fa già sognare.

Audi, ecco la R8 LMS GT2 al Nurburgring

Abbiamo parlato dell’addio che presto verrà dato all’Audi R8, che nella sua versione attuale andrà presto in pensione. La casa di Ingolstadt lancerà in futuro una nuova supercar ad emissioni zero, ma per salutare l’attuale R8 c’è in programma una versione celebrativa, come già accaduto con la TT, altro modello di riferimento nella gamma e che è appena uscito dalla produzione.

Al momento, non è facile dire quando arriverà, ma nel frattempo, sul canale YouTube “CarSpyMedia” è apparso un video nel quale viene mostrata una R8 LMS GT2 durante alcuni test al Nurburgring Nordschleife, pista sulla quale le case automobilistiche testano le loro vetture che sono pronte ad essere svelate.

Ricordiamo che la R8 GT2 è un modello che fu svelato nel 2019 nella sua prima versione, spinta da un motore V10 da 5,2 litri da 640 cavalli di potenza massima. Dando un’occhiata a queste immagini, si vede benissimo come ci siano delle differenze rispetto al modello originale, come un’altezza da terra che pare molto più elevata, ma anche un’inclinazione differente dell’ala posteriore e nuovi cerchi.

Al volante c’era Frank Stippler, pilota da sempre legato alla casa dei quattro anelli, con la quale ha corso anche nel campionato DTM. Al momento, non si sa con esattezza di che modello si tratti, ma è chiaro che monti un motore termico e che sarà una versione finale della splendida R8.

Il modello originale venne al mondo nel 2007, con una versione dotata del motore V8 da 4,2 litri, che poi fece spazio anche al 5,2 litri V10 che ha equipaggiato anche la versione LMS GT3, che ha vinto di tutto e di più nel mondo delle corse. Proprio alla fine di questo 2023 verrà dato l’addio a questa vettura, che probabilmente non sarà più gestita neanche dai clienti, dopo una carriera strepitosa e che lascia molta amarezza nel cuore di chi l’ha amata in questi anni.

Per il momento, dobbiamo solo attendere aggiornamenti riguardo a questa R8 LMS GT2, con il video postato in alto che parla di un esordio previsto per il 2024, ma ancora è troppo presto per dare dei dettagli troppo precisi. Di certo le forme ed il sound fanno ben sperare, con forme davvero notevoli.