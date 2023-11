F1, disastro per la Ferrari: Leclerc fuori prima della partenza!

Incubo Ferrari ad Interlagos, con Charles Leclerc che è andato a sbattere prima della partenza. Assurdo quanto accaduto.

Tutto ciò che può andare storto alla Ferrari va effettivamente storto, e la conferma ci arriva da quanto accaduto prima della partenza del Gran Premio del Brasile. Charles Leclerc aveva messo a referto il secondo tempo, battuto per pochissimo da Max Verstappen.

Il monegasco puntava ad un buon risultato, dal momento che si era anche tenuto una gomma Soft in più rispetto ai rivali, scegliendo anche di partirci. Tuttavia, c’è stato un episodio che in F1 non si vede quasi mai, con Leclerc che non è nemmeno riuscito a partire per la gara. Ecco cosa è successo.

F1, Leclerc va a muro prima della partenza

Il Gran Premio del Brasile di F1 non è nemmeno iniziato per Charles Leclerc, che è andato a sbattere alla Ferradura durante il giro di formazione. Il monegasco stava scaldando le gomme, quando la sua SF-23 è stata inquadrata contro le barriere di protezione, un episodio difficile da spiegare.

QUE AZAR O DO LECLERC, VIU?pic.twitter.com/UMtKE05kbd — EFFE1 (@canaleffe1) November 5, 2023

Infatti, la Ferrari è volata fuori dalla pista in maniera assolutamente inspiegabile, e sembrava, inizialmente, potesse trattarsi di un clamoroso errore del monegasco. Tuttavia, poco dopo è arrivato un team radio nel quale Leclerc si è lamentato di un problema idraulico, come se ciò avesse innescato la perdita di controllo. Nella sua voce si è sentita tutta la disperazione, ed ha anche affermato: “Perché sono così sfortunato?“.

Poco dopo però, si è aperto nuovamente via radio, affermando che il sistema idraulico era tornato a funzionare, ma ormai la vettura era spenta e parcheggiata lontano dalla pista. Siamo di fronte ad uno dei piloti più sfortunati della storia della F1, e per la Ferrari, ancora una volta, parliamo di una figura barbina. Ormai però, ciò non sorprende più.