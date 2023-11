MotoGP, Marquez favorito per il titolo con la Ducati? L’esperto gela tutti

Marc Marquez salirà sulla Ducati per la stagione di MotoGP targata 2024, ed ora ci sono delle voci che fanno paura ai rivali.

La MotoGP sta offrendo uno spettacolo molto intenso in questo 2023, con Pecco Bagnaia ed Jorge Martin impegnati nella sfida mondiale. I due sono separati da soli 13 punti in classifica quando mancano 3 gare al termine, ed è molto difficile prevedere chi avrà la meglio. Tra i protagonisti è mancato Marc Marquez, che ormai non vince un mondiale del 2019 ed una gara da ben due anni.

Il nativo di Cervera è stato inghiottito dalla crisi tecnica della Honda, che da ormai troppo tempo non riesce a mettere in campo un mezzo tecnico di livello. Marquez ha ottenuto un solo podio chiudendo terzo a Motegi, due giorni prima di annunciare il proprio addio alla casa dell’Ala Dorata, con la quale ha sempre corso da quando è arrivato in MotoGP.

Sino a poco tempo fa era quasi impensabile immaginare Marquez lontano dalla RC213V, ma le cose cambiano quando si ha un grande campione che non ha a disposizione un mezzo tecnico di rilievo. Il passaggio alla Ducati del Gresini Racing aprirà una nuova sfida, visto che, pur trattandosi della moto di un anno più vecchia rispetto a quella ufficiale, è sicuramente un mezzo di altissimo livello.

Il team di Nadia Padovani ha vinto ben quattro gare lo scorso anno con Enea Bastianini, mentre Alex Marquez ha vinto la Sprint Race di Silverstone quest’anno, ottenendo anche qualche podio grazie anche a Fabio Di Giannantonio, fantastico terzo in Australia. L’arrivo di Marc non può che far evolvere in meglio la condizione del team.

MotoGP, Gino Borsoi spaventa su Marc Marquez

Gigi Dall’Igna ha salutato con felicità l’approdo di Marc Marquez in Ducati, dicendosi molto felice di vedere uno dei piloti migliori della MotoGP desideroso di guidare una Desmosedici. In un’intervista concessa a “Motorsport.com“, il team manager della Pramac, ovvero Gino Borsoi, ha detto la sua sull’arrivo del nativo di Cervera al Gresini Racing. Dal suo punto di vista, può essere utile per alzare il livello, anche se potrebbe rompere qualche equilibrio.

Ecco le sue parole: “Dall’Igna ha già detto qualcosa a riguardo, l’arrivo di Marquez è interessante, ma può essere problematico per l’equilibrio della fauna in Ducati. Ci sono già molti piloti che sono davvero veloci con questa moto, quindi sarà interessante vedere quello che succederà“.

Borsoi sa che Marquez è forse ancora il migliore in MotoGP, e crede che sarà molto competitivo sin dal primo momento in cui metterà piede sulla Ducati:”Oltre ai tanti ragazzi che vanno già forte, ora ne arriverà uno che sarà velocissimo sin dal primo minuto. Sicuramente ci aiuterà ad alzare il livello ancor di più, ma potrebbe anche togliere risultati al team ufficiale o a noi della Pramac. Ricordiamoci poi che c’è anche un’altra squadra che sta facendo molto bene, ovvero il Mooney VR46 Racing Team con Marco Bezzecchi e Luca Marini. Sarà però più difficile anche per loro“.

Borsoi ha detto la sua sulla scelta di Marc di passare alla Ducati, sottolineando come un pilota forte voglia sempre il mezzo tecnico migliore: “Credo sia normale, Marc è ancora il migliore ed uno così forte vuole una moto competitiva. Quella che vince oggi è la Ducati, tra il modo in cui stanno lavorando e quello in cui è stata impostata la struttura, credo che questa moto possa crescere ancor di più in futuro. Ha una grande facilità di guida, ed ha il 90% della messa a punto già fatta non appena si arriva su un circuito“.